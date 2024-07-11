В Киеве и Кривом Роге произошли обстрелы. Сегодня в этих городах день скорби по погибшим. Орбан заявил, что следующие месяцы будут особенно ожесточенными с большими потерями.

Кирилл Сазонов, политолог, военнослужащий ВСУ, в новом выпуске Politeka Online заметил, на линии фронта чувствуется напряжение, и есть предположение, что пытаются захватить как можно больше территорий или достичь определенных границ. Некоторые связывают это с саммитом НАТО, другие – с выборами в США, третьи – с летним периодом, когда можно продвигаться по зелёнке.

«В последние недели и месяцы они ускорили свои действия, пытаясь прорваться на трассу Константиновка-Покровск через Очеретино. Однако, на линии фронта нет конкретной точки, на которую они нацелены. Возможные причины такой активности могут быть связаны с предстоящими переговорами осенью или саммитом мира в Объединенных Арабских Эмиратах» - рассказал эксперт.

Кроме того, российские войска используют тактику интенсивных обстрелов неуправляемыми ракетами и авиационными средствами, что позволяет им разрушать украинские укрепления. Их доминирование в воздухе также играет значительную роль. Когда у Украины появятся истребители F-16, ситуация может измениться, так как они смогут лучше противодействовать авиации противника.

СБУ активно работает с дронами на территории противника, поражая нефтяную промышленность и системы ПВО, что расчищает небо для украинской авиации. После того как небо станет безопасным для украинских самолетов, российские силы потеряют преимущество, заметил эксперт.

Путин может торопиться из-за постепенного поступления западных боеприпасов, мин и ракет в Украину, что изменит баланс сил. Поэтому российская сторона стремится достичь своих целей до того, как Украина получит достаточное количество этих ресурсов.

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