По Крынкам, как и по Работино уже определённое время была серая зона, а это значит, что наши подразделения и части не удерживали её, а осуществляли огневое воздействие на противника.

Об этом в студии Politeka Online сообщил генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко.

Сейчас подтвердили, говорит военный, что из серой зоны вышли, потому что очень сложно с такой логистикой и вообще эти плацдармы и ресурс для контрнаступления был собран и то не в полной мере на одно направление, а было организовано четыре: Бахмутское, два на Запорожском и Херсонском.

По словам военного, главное направление должно было быть Херсонское, но россияне узнали, разобрались и залили просто все водой, подорвав плотину Каховской гидроэлектростанции.

"Поэтому распределить усилия ресурсы с одного направления на четыре - перспективы не имело и уже к июлю надо было приходить к стратегической оборонительной операции, что не было сделано нами силами обороны Украины и тогда противник остановил все попытки продвижения дальше, которые делали в силах обороне аж до ноября, поскольку Сил уже не оставалось на обороне, то противник пополнил резервы, сформировал ударные группировки и с конца прошедшего года по настоящее время - осуществлет стратегическую наступательную операцию", - сообщил Игорь Романенко.

Военный добавил, что сложилась достаточно сложная и тяжёлая для нас позиция, Украине нужны резервы вооружения, техники и боеприпасов.

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