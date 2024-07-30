Изначально российская группировка для вторжения в Украину составляла примерно 160 тысяч человек, сейчас она выросла до 520 тысяч, а к концу года составит около 690 тысяч.

Российская армия, несмотря на увеличение группировки, оказалась неспособной осуществить оперативный прорыв и серьёзно изменить ситуацию на поле боя.

Об этом рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский в интервью Politeka Online.

"Наращивание группировки российских войск стало возможным вследствие проведения очень серьёзных организационных мероприятий и тотального подъёма и сохранения всех видов техники, которые только есть, что является сильным и слабым местом российской федерации, потому что, несмотря на декларативные заявления об увеличении производства военной продукции и развёртывании дополнительных мощностей, российский военно-промышленный комплекс оказался неспособным обеспечить потребности этой войны", – заявил Сергей Грабский.

Военный эксперт привел очень иллюстративные цифры: в 2023 году армия рф получила 1681 танк, но из них только 181 танк был сделан с нуля, а 1500 танков - это то, что восстанавливалось.

"Россия сейчас вычерпывает до донышка советские запасы вооружения и боевой техники, и мы уже видим, что россия начинала войну с 15 тыс. стволами, а сейчас у неё в резерве остаются, может быть, 5000, может быть даже 3000 стволов артиллерии, которые она может использовать", – добавил Сергей Грабский.

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