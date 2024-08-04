Если действия украинских войск, которые освобождают свою территорию, абсолютно понятны, то желание россиян держать один клочок земли, который не влияет на ситуацию по линии фронта, вообще не понятно.

Об этом рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский в интервью Politeka Online.

"Борьба за село, которая длится уже май, июнь, июль, уже четвёртый месяц – это не является показателем эффективности ведения боевых действий. С другой стороны, нужно понимать, что и там мы вгрызлись, мы вцепились в землю, мы проводим встречные бои, и, в общем-то, противник может декларировать попытки продвижения к Липцам, но это не значит, что они захватят э этот населённый пункт", – заявил Сергей Грабский.

Военный эксперт отметил, что задача наших войск – сначала разгромить и измотать противника в боях, потом перейти в контратаки и в результате выйти уже на территорию российской федерации для создания буферной зоны.

"Для нас надёжным надёжным прикрытием будет создание буферной зоны на расстоянии как минимум 300 км от нашей границы. Даже если мы сделаем буферную зону, которая исключит использование тактического оружия такого, как миномёт и артиллерия – это уже будет хорошо. Но противник должен понимать, что война - это игра в которую играют вдвоём как минимум, и его территория тоже может оказаться театром военных действий", – добавил Сергей Грабский.

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