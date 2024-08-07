Военный эксперт рассказал, что сейчас происходит на границе с рф в Черниговской и Сумской областях.

Война идет не только в Донецкой, Луганской, Харьковской, Запорожской и Херсонской областях, но также и в приграничье Сумской и Черниговской областей.

Об этом рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский в интервью Politeka Online.

"Мы как-то больше внимания уделяем тем участкам линии фронта, на которых ведутся активные боевые действия, где есть какое-то движение, но существует еще такое понятие, как тихий фронт. И не зря президент Украины посещал позиции украинских войск в районе украино-беларуской границы, неоднократно бывал в северных и северо-восточных районах Украины, Черниговской и Сумской области", – заявил Сергей Грабский.

По словам эксперта, зона на расстоянии 5-10 км от линии границы является зоной достаточно активных боевых действий.

"Возьмите боевые сводки и почитайте, какое количество ударов наносится по населённым пунктам Украины на этом участке. Поверьте мне, мы наносим такие же удары по сопредельной стороне, поэтому я говорю, что для нас важным заданием является создание такой зоны безопасности уже на российской территории. Ми видим, насколько опасными являются действия россиян, и ликвидировать это можно только выходом на сопредельную территорию", – пояснил Сергей Грабский.

Военный эксперт добавил, что в тех регионах постоянно идут боевые столкновения, постоянно идёт просачивание диверсионных групп, изучение территории, обмен артиллерийскими и миномётными ударами и т.д.

"Поэтому этот фронт – такой же фронт как Марьинка, Курахово, такой же фронт, как Торецк, или, допустим, Северск", – добавил Сергей Грабский.

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