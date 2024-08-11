Военнослужащий рассказал, какая сейчас ситуация в Торецке и районе Часового Яра, где российские оккупационные войска уперлись в канал.

Российские оккупационные войска в направлении Торецка и Часового Яра сейчас работают по максимуму, ценой огромных потерь пытаясь захватить территорию.

Об этом в интервью Politeka Online рассказал политолог, военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов.

"Не ищут лучших вариантов, экономных вариантов, вариантов, когда можно выждать и выжать нас без потерь. Они лезут, лезут и лезут, именно вот я сейчас про Торецк, они лезут, не считаясь. Такое чувство, что у них нет двух недель в запасе, им надо вот сейчас здесь, завтра – там. Естественно, это всегда потери", – заявил Кирилл Сазонов.

По словам эксперта, в районе Часового Яра оккупанты уперлись в канал, им удается малыми группами преодолеть его, но без помощи, боекомплекта и воды, они вынуждены убегать обратно.

"Сейчас техника перейти канал не может. Этот канал - это не река, там воды нет, там трубы, бетонные плиты, но для техники это всё равно преграда, и техникой они его взять не могут. Поэтому они полезли малыми группами, я их называю парными, потому что там работают по парам: один бежит, другой прикрывает, этот залёг, этот работает, этот бежит опять", – пояснил Кирилл Сазонов.

Военный отметил, что весь канал полностью под нашим контролем не находится, и сейчас невозможно точно сказать, что там происходит, поскольку ситуация постоянно меняется, группы оккупантов постоянно прорываются, мы их выбиваем, но они рвутся в другом месте.

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