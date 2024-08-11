Военнослужащий рассказал, какая сейчас ситуация на Покровском направлении и в чем главная опасность для ВСУ.

На Покровском направлении российские оккупационные войска фактически каждый день продвигаются вперёд, это для них сейчас явно приоритетное направление, и цель – выйти на трассу Покровск-Константиновка.

Об этом рассказал политолог, военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов в интервью Politeka Online.

"Там на самом деле у нас запрет ездить по этой трассе уже месяц или два, то есть отмороженные гражданские могут ездить, и я не открою секрет, если скажу, что отмороженные военные тоже по ней ездят, хотя она простреливается. Там если поедешь на какой-нибудь тяжелой технике, на интересном грузовике – ты не доедешь. Но на корче, на джипе, на легковой, особенно если не стал выкаблучиваться и красить ее в пиксель обязательно, чтобы враг видел что это ЗСУ, то, в принципе, проскакивают наши отдельные побратимы", – заявил Кирилл Сазонов.

Военнослужащий подчеркнул, что враг рвётся к этой трассе, и там уже до неё недалеко, простреливается она давно.

"Самая паршивая ситуация, на мой взгляд, сейчас именно Покровское направление. Как с Очеретино они полезли, так и лезут. Тоже опять смотрим карту – не надо там служить в Генштабе или в разведке – ты по карте видишь, что глобальная цель их, понятно, выйти на Покровскую эту трассу. Сам Покровск даже брать не надо с Мирноградом, их достаточно обстреливать, и они отрезают нашу группировку от Запорожской", – добавил Кирилл Сазонов.

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