Военнослужащий рассказал о ситуации в Донецкой области и при каких условиях российские оккупационные войска могут взять ВСУ в большой котел.

Параллельно с активным наступлением на Покровском направлении российские оккупанты в Донецкой области также пытаются вклиниться из Лимана в район Славянска, Святогорска, Щурово.

Об этом в интервью Politeka Online рассказал политолог, военнослужащий ВСУ, блогер Кирилл Сазонов.

"Таким образом они могут мечтать об очень большом котле, где мы окажемся, отрезав нас от Харьковщины. Будем выбираться полевыми дорогами, а обоих сосредоточено много, оборону держим давно. Это будет, конечно, большой провал для нас либо по потере территории, либо при плохом сценарии вообще большой провал для нас именно по потерям", – заявил Кирилл Сазонов.

В таком случае, по словам военнослужащего ВСУ, рф на переговорах сможет очень сильно диктовать свои условия, но пока Лиманском направлении все продвижения российских оккупантов не получились, а даже более того, они были выбиты с позиций, и это видно по карте боевых действий.

"Там пять бригад наших работало, все достаточно боевые, опытные. Их вытолкали взашей и сейчас укрепляются, снимают вражеские мины, ставят свои, поэтому котелочек у них не получился, но на Покровске получается, кидают туда все резервы, лезут туда, с этим ничего не поделаешь", – добавил Кирилл Сазонов.

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