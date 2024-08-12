Российские оккупанты уже подошли к Торецку со стороны Пивденного, Пивничного и Зализного и уже в ближайшее время начнутся бои в самом городе.

Несколько дней назад ситуация на Торецком направлении немного изменилась, там появились хорошие штурмовые группы ВСУ и ребята из Сил специальных операций.

Об этом рассказал политолог, военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов в интервью Politeka Online.

"Они начали очень хорошо грамотно работать по территории, то есть мобильно передвигаться, появляться там, где их совершенно не ждут, бить сбоку врага, зачищать частный сектор. Стрелковое оружие, гранатомёты, гранаты – легкое в основном. Снайпера ССОшные очень себя показали мощно. И они вдруг начали под Торецком так болезненно покусывать противника, что фактически он увяз там", – заявил Кирилл Сазонов.

Военный отметил, что те группы оккупантов, которые продвигались вперёд и выжимали наших с позиций, сейчас могут ожидать удара одновременно с разных сторон, поэтому им пока не до продвижения.

"То есть им нужен какой-то момент перевести дух, подтянуть силы, убедиться, что нас нет слева и справа. Это в общем позитив, но это не сказать, что это какой-то переломный момент", – добавил Кирилл Сазонов.

Эксперт также рассказал об опасной ситуации на южном фланге от Торецка: "Там очень некрасивая картинка, видно её по карте, что там может оказаться такой котелок, откуда нашим придётся быстро-быстро уходить, иначе будет плохо. Сам Торецк – хорошо, увязли они, а под Торецком есть участки, где очень всё неприятно".

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