Угроза котла для россиян после наступления ВСУ на Курскую область представляет собой потенциальную катастрофу.



Возможные действия, которые можно предпринять, включают три основных сценария, хотя они не исключают друг друга, о чем рассказал Григорий Тамар офицер армии Израиля в отставке, военный историк, в новом выпуске Politeka Online.

"Первый вариант — это попытка ударить по флангу российской группировки в Луганской области. Если удастся осуществить такой манёвр, это могло бы стать крупнейшим котлом. Однако, учитывая, что Российская Федерация получает спутниковые данные и может отслеживать движения войск, это могло бы быть заметно и не так просто реализовать. Второй сценарий включает попытку отвлечь значительные силы российских войск" - делится эксперт.

Это может быть достигнуто через создание угрозы на другом фронте, например, в Крымском или Азовском направлениях. Такой подход позволит ослабить российские позиции и решить стратегические задачи, связанные с деоккупацией Крыма.

"Третий сценарий кажется наиболее фантастическим, но реализация подобного плана, если он правильно организован, может существенно улучшить переговорные позиции. То есть, в текущих условиях попытка вести переговоры с агрессором, действующим на основе личных фантазий, крайне сложно и неэффективно" - заключил Тамар.

Ранее он указал, были допущены две принципиальные ошибки, которые также привели к текущей ситуации на фронте.

"Во-первых, стратегия наступательных действий, когда Украина пыталась атаковать одновременно на нескольких направлениях, была ошибочной. Во-вторых, государство не смогло выработать эффективную модель взаимодействия между обществом и государством, чтобы люди были готовы идти на фронт и защищать свою страну" - рассказал эксперт.

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