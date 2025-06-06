Военный эксперт Олег Стариков объяснил, почему за год НАТО с такой мощной экономикой производит столько же боеприпасов, сколько россия всего за 3 месяца, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Европейский театр после окончания Второй мировой войны был под зонтиком Соединенных Штатов Америки. И все страны, входящие в НАТО и когда входили при расширении НАТО рассчитывали, что Штаты их будут защищать. Что это означает? Это означает, что свои вооруженные силы сокращали, как могли, и весь бюджет кидали на социальные нужды, закрывали заводы, уменьшилось количество сантехников, токарей, слесарей, и увеличилось количество тех, кто работает в информационной сфере, в том числе в сфере услуг», - объясняет Олег Стариков.

В США, подчеркивает эксперт, сфера услуг составляет 70% ВВП, и вот сейчас решили посчитать, смогут ли они полететь в космос, построить новые виды вооружения, но оказалось, что нет редкоземельных металлов, а Китай поставлять их отказывается, чтобы его главный противник не выиграл гонку вооружений, не перешел первый на шестой технологический цикл.

По его словам, в США тоже в свое время позакрывали заводы, сейчас снова открывают, деньги есть, инвестор придет, но некому работать. Как подчеркивает эксперт, в Гарварде, Йеле, Мичигане не готовят слесарей, токарей, фрезеровщиков и так далее, у них есть лучший в мире технологический институт, но он один-единственный.

«Слава Богу, что наши реформаторы не сократили наши все политехи. Слава Богу, что у них ума не хватило еще туда залезть. Теперь возвращаемся в Европу. Вы в курсе, что сейчас больше всего востребованы преподаватели технических специальностей из Украины для иностранных вузов? Они ездят, кто знает английский язык, их приглашают, они проводят курсы лекций, принимают экзамены по техническим специальностям», - рассказывает Олег Стариков.

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