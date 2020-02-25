Войска НАТО захватят Калининградскую область за два дня в случае конфликта альянса с Россией в Прибалтике

К такому мнению пришли китайские эксперты.

Авторы публикации подчеркивают, что российские военные смогут нанести удар по пяти-восьми столицам, что автоматически повысит уровень конфликта с регионального до глобального.

Согласно информации, американский исследовательский фонд Jamestown Foundation обнародовал план захвата территории Калининграда в случае конфликта России с НАТО.

Автором 54-страничного доклада стал старший научный сотрудник Джеймстаунского фонда (США) Ричард Хукер, который основывался на том, что Россия попытается провести ограниченную военную операцию по захвату Эстонии, Латвии и Литвы.

Предположив, что в итоге российское наступление на Ригу завязнет под Даугавпилсом, а в конфликт окажутся втянуты в том числе Финляндия и Швеция, автор посчитал, что в случае сплоченного ответа НАТО за 14 дней российской армии не удастся занять столицы прибалтийских республик.

В итоге Польша захватит Калининград.

Напомним, композитор Игорь Крутой считает россиян и украинцев братскими народами, а войну - искусственной попыткой рассорить два народа

Такое мнение он озвучил российским СМИ.

"Да, Украина — это моя родина. Там похоронен мой отец, там живёт мой близкий друг Ринат Ахметов. Понятно, что у нас сегодня есть темы для споров, но он по-прежнему мой ближайший друг...Александр Солженицын за много лет до нынешних событий предупреждал, что противостояние между Россией и Украиной неизбежно... Как он мог это предвидеть за столько лет? Но думаю, что сейчас между нами не война, а искусственная попытка конвертировать сегодняшнюю неустроенность украинцев в ненависть к России и рассорить два брат­ских народа лет на 100", - считает он.

Напомним, Трамп и Путин договорились по проблеме Косово.

Как сообщала Politeca, Белый дом выдвинул требование, после выполнения которого Трамп посетит Кремль.

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