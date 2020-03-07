Скандальный российский политик Владимир Жириновский рассказал, как Россия должна была поступить с бывшими советскими республиками

Как передает Politeka.net, свое мнение он сообщил в соцсетях.

По его мнению, , что после распада СССР России следовало по-другому повести себя по отношению с обретшими независимость республиками.

«В СССР за счёт русского народа содержались все национальные окраины. Надо было оставить им аграрный сектор — а всю промышленность, транспорт и прочие богатства концентрировать в русских регионах. Тогда никто не ушёл бы из-под власти Москвы, а Россия жила бы богаче и лучше», — заявил он.



Ранее мы сообщали, что скандальный российский политик Владимир Жириновский снова заговорил о смене русла Днепра.

После этого, по его словам, оккупированный Крым получит столько пресной воды, что захлебнется ею.

Маразматичная угроза депутата нелегитимной Госдумы прозвучала в эфире пропагандистской программы 60 минут телеканала Россия 1.

Что касается остальной территории Украины, то ее Жириновский угрожающе пригрозил утопить в крови за противостояние агрессору на Донбассе.

По словам невменяемого российского депутата, украинцы захлебнутся реками крови за тех убитых русских, Донбасс, Луганск.

Также ранее сообщалось, что российский пропагандист Сергей Кургинян заявил, что без русификации Украина якобы обречена на одичание.

Такой бред можно было услышать в эфире пропагандистского ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым».

По его словам, если в Украине не проводить русификацию, она просто-таки обречена одичать, и в особенности это касается ее западных областей.

Напомним, что Жириновский в приступе истерики «уменьшил» Украину до трех городов

Как сообщала Politeka, Жириновский нашел виновных всех бед России в Украине и поплатился.

Также Politeka писала, что экс-боевик «ДНР» вернулся в Украину и раскрыл всю правду об ОРДЛО.