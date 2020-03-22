Скандальное высказывание Владимира Жириновского активно обсуждают в сети
Российский политик рассказал, как Россия должна была поступить с бывшими советскими республиками
Как передает Politeka.net, свое мнение он сообщил в соцсетях.
По его мнению, после распада СССР России следовало по-другому повести себя по отношению с обретшими независимость республиками.
«В СССР за счёт русского народа содержались все национальные окраины. Надо было оставить им аграрный сектор — а всю промышленность, транспорт и прочие богатства концентрировать в русских регионах. Тогда никто не ушёл бы из-под власти Москвы, а Россия жила бы богаче и лучше», — заявил он.
Коронавирус разрывает Киев и новые области, количество больных резко выросло: все подробности
Женька из "Сватов" выгнула спинку и посветила прелестями в узком топе: фото сводит с ума
Дорофеева сверкнула идеальными формами без штанов в толпе мужчин: "Вообще огонь!"
Доллар ослабил хватку, гривна рванула вверх: НБУ удивил новым курсом валют
Пользователи сети негативно отреагировали на данное заявление, заявив, что россиянам следует больше работать, а не разваливать и пропивать. Также в сети отметили, что все зло сделанное Украине - вернется России сторицей.
"Работайте, трутни. Умеете разве что все засрать, развалить, пропить, разворовать. А все зло , что вы сделали украинцам, сторицей к вам возвратится. И так будет" ," не могут пережить россияне, потеряли кормилицу", "Дааааа-шибануло вашого дурня...", " Пес плешивий", "Маразм зашкаливает!", " Горе от отсутствия мозгов", "Он в очередной раз в дуб головой ударился".
Ранее мы сообщали, что скандальный российский политик Владимир Жириновский снова заговорил о смене русла Днепра.
После этого, по его словам, оккупированный Крым получит столько пресной воды, что захлебнется ею.
Что касается остальной территории Украины, то ее Жириновский угрожающе пригрозил утопить в крови за противостояние агрессору на Донбассе.
По словам невменяемого российского депутата, украинцы захлебнутся реками крови за тех убитых русских, Донбасс, Луганск.
Также ранее сообщалось, что российский пропагандист Сергей Кургинян заявил, что без русификации Украина якобы обречена на одичание.
Такой бред можно было услышать в эфире пропагандистского ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым».
По его словам, если в Украине не проводить русификацию, она просто-таки обречена одичать, и в особенности это касается ее западных областей.
Как сообщала Politeka, Зеленский обсудил судьбу Донбасса с ОБСЕ: детали знаковой встречи.
Также Politeka писала, что Меркель поговорила с Путиным об Украине, такого Зеленский не ожидал.