Скандальное высказывание Владимира Жириновского активно обсуждают в сети

Российский политик рассказал, как Россия должна была поступить с бывшими советскими республиками

Как передает Politeka.net, свое мнение он сообщил в соцсетях.

По его мнению, после распада СССР России следовало по-другому повести себя по отношению с обретшими независимость республиками.

«В СССР за счёт русского народа содержались все национальные окраины. Надо было оставить им аграрный сектор — а всю промышленность, транспорт и прочие богатства концентрировать в русских регионах. Тогда никто не ушёл бы из-под власти Москвы, а Россия жила бы богаче и лучше», — заявил он.

Пользователи сети негативно отреагировали на данное заявление, заявив, что россиянам следует больше работать, а не разваливать и пропивать. Также в сети отметили, что все зло сделанное Украине - вернется России сторицей.

"Работайте, трутни. Умеете разве что все засрать, развалить, пропить, разворовать. А все зло , что вы сделали украинцам, сторицей к вам возвратится. И так будет" ," не могут пережить россияне, потеряли кормилицу", "Дааааа-шибануло вашого дурня...", " Пес плешивий", "Маразм зашкаливает!", " Горе от отсутствия мозгов", "Он в очередной раз в дуб головой ударился".