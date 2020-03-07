Одиозный политик России Владимир Жириновский и топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев разразились разразились новыми лживыми заявлениями об Украине

Они придумали украинских бандеровцев-карателей, которые якобы напали и уничтожили их многочисленных предков.

Неадекватные представители РФ поделились своими безумными фантазиями в одном из эфиров пропагандской передачи «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым», которую транслируют на канале Россия 1.

Первым свою клевету в адрес украинцев озвучил депутат нелегитимной Госдумы Жириновский. Кроме того, он назвал украинцев большим злом, чем даже Гитлер.

«А моего дедушку, бабушку убивали обычные простые украинские националисты! А командовал старший лейтенант Юст! И это что Гитлер, что ли?!» – кричал безумный российский политик, который не в первый раз делает такие странные заявления.