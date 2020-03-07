Одиозный политик России Владимир Жириновский и топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев разразились разразились новыми лживыми заявлениями об Украине
Они придумали украинских бандеровцев-карателей, которые якобы напали и уничтожили их многочисленных предков.
Неадекватные представители РФ поделились своими безумными фантазиями в одном из эфиров пропагандской передачи «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым», которую транслируют на канале Россия 1.
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Первым свою клевету в адрес украинцев озвучил депутат нелегитимной Госдумы Жириновский. Кроме того, он назвал украинцев большим злом, чем даже Гитлер.
«А моего дедушку, бабушку убивали обычные простые украинские националисты! А командовал старший лейтенант Юст! И это что Гитлер, что ли?!» – кричал безумный российский политик, который не в первый раз делает такие странные заявления.
Соловьев, услышав заявление политика, тут же решил ему подыграть и начал с ходу сочинять жуткие истории. В частности, он рассказал подробности о пугающих мучениях, которые якобы совершили над его семьей украинские националисты.
«Моих шестерых похоронили живыми, закопали, бандеровские сволочи! Поэтому все, что происходит сейчас в Украине, для меня история очень личная», – подытожил топ-пропагандист выкрикивая безумные заявления.
Также ранее сообщалось, что поведение президента Украины Владимира Зеленского возмутило Владимира Соловьева.
По его словам, президента Украины нельзя считать нормальным поскольку он выступает перед публикой, не побрившись.
Кроме того, он до сих пор так и не смог понять, в чём заключается его основная роль после избрания главой государства.
Напомним, что Жириновский в приступе истерики «уменьшил» Украину до трех городов
Как сообщала Politeka, Жириновский нашел виновных всех бед России в Украине и поплатился.
Также Politeka писала, невменяемый Жириновский нашел нового врага на карте мира.