Топ-пропагандист России Владимир Соловье снова начал нести бред и озвучил очередные едкие заявления в сторону Украины

Так, Владимир Соловьев отличился нападками на украинский язык, назвав его - языком для жителей маленьких селений.

Украинофобные заявления прозвучали во время эфира его пропагандской программы «Вечер с Владимиром Соловьевым», которую транслируют на телеканале Россия 1.

Он пообщался с постоянными гостями российских эфиров из Украины Василием Вакаровым и Александром Охрименко.

«Я не хочу никого обидеть, но раньше в СССР, когда человек вдруг переходил на украинский язык, было ощущение, что он из деревни, хуторянин. Притом, если я правильно помню, на территории самой Украины», - высказался Соловьев на ходу сочиняя бредовую историю.

Так называемые украинские эксперты, которые работают на пропаганду РФ, тут же начали ему потакать и активно соглашались с глупыми доводами Соловьева. Он сразу этим воспользовался и высокомерно обратился к Охрименко и Вакарова:

«Да вы и похожи как-то, вы в следующий раз с медом приходите», - с усмешкой произнес любимый пропагандист Владимира Путина.

Также ранее сообщалось, что одиозный российский политик Владимир Жириновский часто делает безумные заявления, которые касаются Украины.

На этот раз он заявил в приступе очередного маразма, что якобы украинцы уже давно мечтают о том, чтобы российские оккупанты вторглись на территорию Украины. Кроме того, Жириновский отметил, что украинцы могут приготовить цветы для оккупантов.