Топ-пропагандист России Владимир Соловье снова начал нести бред и озвучил очередные едкие заявления в сторону Украины
Так, Владимир Соловьев отличился нападками на украинский язык, назвав его - языком для жителей маленьких селений.
Украинофобные заявления прозвучали во время эфира его пропагандской программы «Вечер с Владимиром Соловьевым», которую транслируют на телеканале Россия 1.
Кардашьян разделась и выставила напоказ роскошные формы в невидимом белье: самый сочный ракурс
Женьку из "Сватов" засняли в пикантный момент, личное фото: "Настоящая женщина"
Младшая дочка Артура Пирожкова поразила внешностью, как быстро растут дети: «Милейшее создание»
Обезумевший Жириновский решил переписать Гимн Украины: "Вместо ще не вмерла надо..."
Он пообщался с постоянными гостями российских эфиров из Украины Василием Вакаровым и Александром Охрименко.
«Я не хочу никого обидеть, но раньше в СССР, когда человек вдруг переходил на украинский язык, было ощущение, что он из деревни, хуторянин. Притом, если я правильно помню, на территории самой Украины», - высказался Соловьев на ходу сочиняя бредовую историю.
Так называемые украинские эксперты, которые работают на пропаганду РФ, тут же начали ему потакать и активно соглашались с глупыми доводами Соловьева. Он сразу этим воспользовался и высокомерно обратился к Охрименко и Вакарова:
«Да вы и похожи как-то, вы в следующий раз с медом приходите», - с усмешкой произнес любимый пропагандист Владимира Путина.
Также ранее сообщалось, что одиозный российский политик Владимир Жириновский часто делает безумные заявления, которые касаются Украины.
На этот раз он заявил в приступе очередного маразма, что якобы украинцы уже давно мечтают о том, чтобы российские оккупанты вторглись на территорию Украины. Кроме того, Жириновский отметил, что украинцы могут приготовить цветы для оккупантов.
Напомним, в Кремле ликуют, российские войска останутся на Донбассе
Как Politeka писала, что сгорел завод, на который приезжал Путин
Также Politeka сообщала, что новое вторжение Путина, ситуация не в нашу пользу