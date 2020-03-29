По словам пресс-секретаря президента ее родители, которые работают врачами, больше инвестировали в то, чтобы научить ее быть самостоятельной

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель призналась, что она из бедной семьи и в 90-х годах им даже приходилось голодать

Как передает Politeka.net, об этом она поделилась в интервью "Vласть vs Vлащенко".(чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

По словам пресс-секретаря президента ее родители, которые работают врачами, больше инвестировали в то, чтобы научить ее быть самостоятельной .

"Мама с детства всегда мне говорила, что никто, кроме тебя. Ты и всё. У меня бедная семья, говорю честно. В 90-х годах мы голодали. Если бы у моей бабушки не было огорода..", - поделилась Мендель.

Девушка поделилась откровениями, что, когда поступала в университет, ее мама очень переживала из-за того, что у них нет денег на взятку.

"Мы приехали поступать в Киев, у меня были конкурсы и олимпиады и по тем правилам я могла не проходить экзамены, а могла пройти собеседование из-за конкурсов и наград. Тогда мы ночевали у друзей, и они сказали: вы что с ума сошли? Вы приехали поступать в самый крупный университет и у вас нет даже тысячи долларов на взятку? А для моей мамы тысяча долларов – это колоссальные деньги. ", - поделилась воспоминаниями Мендель.

Ранее пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель раз и навсегда опровергла слухи о влиянии Коломойского на политические решения новой власти на своей странице в Фейсбук. Она напомнила о том, что у олигарха нет никаких полномочий выступать от имени Украины и принимать какие-либо политические решения.

Ранее мы сообщали о том, как Юлия Мендель оконфузилась и подставила Владимира Зеленского. Сообщается, что неприятный инцидент произошел в Токио. Так, Юлия Мендель оконфузилась в тот момент, когда президент Владимир Зеленский давал интервью украинским изданиям в Японии.

Пресс-секретарь несколько раз выглядывала из-за стены во время разговора и жестами давала понять, что беседу с журналистами нужно заканчивать.

Как сообщала Politeka, Зеленский рассказал, как у него хотели украсть партию «Слуга народа».

Также Politeka писала, что у Зеленского готовятся снизить налоги украинцам, озвучено сроки.