Вопрос с транзитом российского газа через территорию Украины решать придется в любом сценарии

Как передает Politeka.net, такое мнение на своей странице в Facebook выразил военный эксперт и блогер Эль Мурид.

Так он прокоментировал запрет на строительство Северного потока–2, причиной чему стали птицы.

А именно маршрут прокладки труб проходит через зимовья пернатых на побережье.

"С учетом того, что в Германии чрезвычайно сильны позиции "зеленых", разрешение будет проходить через весьма жаркие дебаты. Правда, когда дело касается денег, то обычно "зеленые" начинают проявлять патриотизм и слегка закрывать глаза. А тут не просто деньги, а деньги большие, так что у канцлера Меркель могут найтись аргументы", - считает эксперт.



Но вопреки всему, он отметил, что сдача СП- 2 в любом случае не произойдет в сроки, а это уже и подталкивает к вопросу транзита газа через Украину.



"Пока в этом вопросе неясного больше, чем определенного. Теплая зима позволяет бодаться достаточно долго - запасов газа при таких температурах может хватить до марта. Но и в марте СП-2 вряд ли будет запущен, даже на половинную мощность. Так что вопрос с транзитом решать придется в любом сценарии", - заключил он.

Ранее мы сообщали, что во время "Нормандской встречи" президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Украина может покупать газ на 25% дешевле, если договорится с Россией о "совместной честной работе".

Напомним, рукопожатие Зеленского и Путина: произошло непредвиденное.

Как сообщала Politeka, Путин с кортежем устроил переполох в Париже, о таком Зеленский и не мечтал.

Также Politeka писала, что в сети высмеяли появление Путина на Нормандском саммите.