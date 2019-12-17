Олигарх работал на КГБ под именем "Валерий"

Народный депутат от "Слуги народу" Андрей Деркач во время совместной пресс-конференции с нардепом Александром Дубинским заявил, что Виктор Пинчук, известный украинский олигарх, работал в Комитете государственной безопасности СССР

Народный избранник показал оригиналы подписи Пинчука. Если верить этому документу, то олигарх в 1987 году согласился работать на КГБ под псевдонимом "Валерий". Деркач также заявил, что Пинчук собирается бежать из Украины. Об этом пишут Vesti.

Народный депутат передал поздравления от коллег Пинчука по работе в КГБ с Днем чекиста, который празднуют 20 декабря.

Ранее мы сообщали, что Виктор Пинчук имеет связи с Джорджем Соросом. Они вместе выступили одними из основных спонсоров избирательной кампании Хиллари Клинтон и взаимодействуют по другим проектам.

Напомним, ТОП-100 самых влиятельных людей Украины в 2019 году

А еще Politeka писала о самых богатых людях Украины

Также Politeka сообщала, что Украина попала в ТОП наиболее могущественных стран мира



