Германия сказала свое последнее слово о возможность транзита российского газа через Украину

Как передает Politeka.net, такое мнение на своей странице в Facebook выразил военный эксперт и блогер Эль Мурид.

По его словам, интерес в данном вопросе у Германии вполне очевиден.

Также он сравнил канцлера Германии Ангелу Меркель с мэром города, к которому заявилась местная братва (Россия) с требованиями.

" Логика мэрии в таком случае проста - стройте, пацаны, поможем, чем можем. Но чем ближе окончание строительства, тем больше проблем создается новым веткам в обмен на снятие предыдущего требования о закрытии действующей ветки", - поделился прекрасным сравнением эксперт.

Также он подчеркнул, что Германия уже дала ясно понять России, что газовому транзиту через Украину быть.

"Видимо, кремлевские пацаны думали, что она будет равнодушно смотреть на закрытие транспортного коридора поставки колониального сырья. Ну логично же - две новых ветки метро всяко лучше чем одна старая. А позиция Германии другая: две новые ветки и одна старая гораздо лучше чем две новых. А вот до такой мысли братки не додумались - у них думательный рефлекс развит хуже, чем хватательный", - заключил он.

Также, у Владимира Путина вновь заговорили о продлении транзита газа через территорию Украину, но выдвинули некоторые условия.

По словам Пескова, транзит российского газа через Украину возможен только при экономической и коммерческой целесообразности для монополиста "Газпрома".

Соратник Владимира Путина также добавил, что переговоры о продолжении транзита между Украиной и Россией продолжаются до сих пор. Помимо этого, Дмитрий Песков решил напомнить слова Владимира Путина о том, что даже при диверсификации путей поставок энергоресурсов потребителям из Европейского Союза "российская сторона готова продолжать дальше транзитировать газ через территорию Украины".

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