Нардеп из фракции «Слуга народа» Оксана Дмитриева, известная своей любовью к роскошным аксессуарам, засветила новую сумочку

39-летняя нардеп появилась в Раде с сумкой бренда класса люкс, сообщает «Страна». (Чтобы посмотреть - проскролльте вниз)

При этом отмечается, что Дмитриева пришла в Раду из бизнеса. Она родом из Днепроперовска, но в Киеве живет уже больше 10 лет.

До политики работала стоматологом, была главврачом клиники Status Dental Studio, которую основала. В 2017 году получила звание "Женщина третьего тысячелетия", а также участвовала в конкурсе красоты Mrs. Ukraine International 2018.

Журналисты разглядели в руках у депутата Дмитриевой сумку Sicily от известного итальянского дома мод, который создали дизайнеры Доменико Дольче и Стеффано Габбана. На официальном сайте производителя говорится, что это культовый аксессуар вне моды и времени, созданный как дань красотам Сицилии. Именно этот остров в Средиземном море считается источником вдохновения для дома Dolce & Gabbana.

Такая модель как у Оксаны представлена в нескольких размерах (от маленькой до большой) и в богатой цветовой палитре. У депутата сумка среднего размера красного цвета. Аксессуар выполнен из телячьей кожи с тиснением.

Внутри оригинальной сумки должна быть подкладка с леопардовым принтом, а также карман на молнии и отделение для смартфона. В комплекте идет с фирменным защитным чехлом.

Цена такой сумки €1325 или без малого 35 000 гривен по курсу НБУ на 17.12.2019 года, что составляет более восьми минимальных зарплат.

Напомним, в августе Оксана Дмитриева попала в список модниц Верховной Рады. Стоит отметить, что на первое заседание она пришла в белой рубашке с кружевом и юбке-футляре.

Напомним, появились фото самой гламурной «слуги народа» в бикини.

Как сообщала Politeka, гламурная «Слуга народа» похвасталась богатствами, даже Луценко позавидует: от этих фото виснет челюсть.

Также Politeka писала, что гламурная «Слуга народа» надела на себя пенсию украинца за несколько лет: от этих фото виснет челюсть.