Внятных критериев не существовало, а те параметры, по которым их работу оценивали ранее, часто вовсе не находятся в сфере влияния глав ОГА.

В Кабинете министров презентовали систему оценки эффективности работы глав областных государственных администраций

Первые итоги деятельности глав ОГА по данной системе оценок представят публично, пообещал в Facebook советник премьер-министра Юрий Голик.

«Презентовали в Кабинете Министров систему KPI для глав ОГА. Дух соревновательности между главами областей был всегда. Теперь он выражен в виде понятных KPI. Конечно же, будет и публичная презентация первых итогов оценки деятельности глав ОГА», - заявил Голик.

Впервые о разработке ключевых показателей эффективности (KPI) для глав обладминистраций советник премьера сообщил в ноябре, когда в Кабинете министров состоялось обсуждение вместе с губернаторами.

Голик уточнил, что внятных критериев не существовало, а те параметры, по которым их работу оценивали ранее, часто вовсе не находятся в сфере влияния глав ОГА.

«Ну, например. Уровень средней зарплаты по области. Как на него влияет губернатор и ОГА. По большому счету, никак. Или уровень задолженностей по заработной плате. Большая часть такой задолженности - это госпредприятия. Но именно те, которые ОГА не подчиняются. Как на снижение уровня задолженности может повлиять губернатор? Единственным совковым способом - собрать такие предприятия в ОГА и долго кричать на них, бить кулаком по столу и требовать задолженность погасить. Поможет? Конечно, нет. Долги по зарплате от ударов губернатора даже головой об стенку не гасятся. Ну, разве что из жалости. К стенке», - констатировал советник главы правительства.

Вместо такой устаревшей системы эффективность работы глав ОГА предложили оценивать по приоритетам, которые напрямую от них зависят. В частности, по расходованию бюджета развития и статьям затрат. «На что он тратится? На замазывание дырок и всевозможные текущие и ямочные ремонты, повторяющиеся из года в год? На зарплаты раздутых аппаратов? Или на капитальные расходы - новые школы, больницы, дороги и т.д.», - отмечает Голик.

Также среди критериев – повышение энергоэффективности коммунальных предприятий и замещение газа альтернативными источниками энергии, капитальный ремонт автодорог, количество детей в очереди в детские садики и другое.

«Должен быть базовый набор из нескольких показателей и отдельные для некоторых областей, имеющих свою специфику, чтобы не сравнивать в итоге несравнимые вещи», - подчеркнул советник премьер-министра.

Ранее Юрий Голик сообщал, что в 2019 году областные администрации не смогли использовать почти 3 млрд гривен из Дорожного фонда на ремонт и строительство дорог.

Презентовали в Кабинете Министров систему KPI для глав ОГА. Дух соревновательности между главами областей был всегда.... Gepostet von Юрий Голик am Dienstag, 17. Dezember 2019



