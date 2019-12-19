Александр Зеленский, отец президента Украины Владимира Зеленского, сказал, что экс-спикер парламента Андрей Парубий был организатором Майдана, и теперь, пытаясь организовать новый протест против его сына, может снова спровоцировать кровь

Об этом он рассказал в интервью "Стране".

"Они подержали Вову и сказали, что толпа под Офисом президента не нужна. И две "ляпалки", типа этого композитора (Вакарчука - Ред.) и еще один от Порошенко. Экс-спикер при Порошенко этот, поняли, да? Не хочется даже фамилию называть (очевидно, имеется в виду экс-спикер парламента Андрей Парубий, - ред.), - сказал отец президента. - Вы говорите, откуда толпа? Это же их рук дело. Будь я там, я бы ему сказал: ты создал Майдан. Теперь снова хочешь?".

Как поясняет редакция "Страны", изначально в опубликованном оригинале текста стояла фраза Александра Зеленского о том, что у экс-спикера "на руках кровь Майдана". Однако уже после публикации интервью Александр Семёнович попросил редакцию убрать несколько ранее опубликованных фраз из текста, сказав, что у него нет этому доказательств. В первоначальной версии интервью, которая сохранилась в сервисе Google Cache, данный фрагмент был следующим: "На нем кровь (Андрей Парубий - ред.). Вы говорите, откуда толпа? Это же их рук дело. Будь я там, я бы ему сказал: руки твои в крови Майдана. Есть все доказательства. Ты создал Майдан, ты убивал людей. Теперь снова хочешь?".

Напомним, ранее Парубия неоднократно обвиняли в причастности к убийствам на Майдане, что сам спикер отрицал. В частности, обвиняли его в этом так называемые "грузинские снайперы", которые заявляли, что были на Майдане и вели стрельбу 20 февраля.

Адвокат, представляющий интересы бывших сотрудников подразделения милиции специального назначения "Беркут" в Святошинском районом суде г. Киева, Александр Горошинский сообщил, что так называемые грузинские снайперы дали показания в Генеральной прокуратуре Беларуси по делу о расстреле митингующих и сотрудников Министерства внутренних дел Украины на Майдане 20 февраля 2014 года. Горошинский также опубликовал в социальной сети Facebook видеоролик, в котором на фоне здания Генпрокуратуры Беларуси он стоит в окружении 3 граждан Грузии (А. Ревазишвили, Ц. Баджаладзе и Г. Бежиташвили), которые ранее в 2 фильмах: итальянском "Украина. Скрытая правда" и израильском "Площадь разбитых надежд", утверждали, что были очевидцами расстрелов митингующих и сотрудников МВД в Киеве в 2014 году.

Показанные на видеозаписи граждане Грузии стали известны после демонстрации на двух разных крупных телеканалах в Италии и в Израиле фильмов-расследований о расстрелах на Майдане в 2014 году. Там они заявляют, что были непосредственными очевидцами организации убийств протестующих и сотрудников МВД и обвиняли в этом Андрея Парубия, Сергея Пашинского, Владимира Парасюка, Михаила Саакашвили и ряд других лиц.

Ранее экс-министр юстиции Елены Лукаш дала свои показания о расстрелах на Майдане в Святошинском суде Киева, где слушается дело против бывших сотрудников спецподразделения "Беркут".