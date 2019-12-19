На тлі постійних конфліктів та невігластва нового чиновництва в медіапросторі загубилися ще одна ідея влади про легалізацію подвійного громадянства.

Саме так можемо твердити, проаналізувавши президентський законопроект "Про внесення змін до деяких законів України щодо питань громадянства" від 13.12.2019 року.

Найголовніша новація - це звільнення певних категорій осіб від обов`язку подавати зобов`язання припинити іноземне громадянство при набутті громадянства України.

Найоригінальніший аргумент турборежиму отримання українського громадянства це ...державний інтерес.

Що це таке і як команда Зеленського оцінюватиме наявність державного інтересу в Законі не визначено!

Популярно кажучи, щоб отримати громадянство як перепустку для отримання посади або права купувати землю достатньо написати присягу громадянина України, в якій засвідчити, що у правових відносинах з Україною особа визнає себе громадянином.

Тобто, з американського, китайського, російського, польського...громадянства можна не виходити; українську історію і мову можна не знати, а керувати українцями і купувати українську землю можна!

Переконаний, що даний законопроект прямо суперечить статті 4 Конституції України про єдине громадянство і прямо суперечить національним інтересам держави.

Микола Томенко, лідер партії Громадський рух “Рідна країна”