Владимир Путин неожиданно высказался о президенте Украины, в свою очередь, правда, ранее – Владимир Зеленский заставил кремлевского главу задуматься и, цитируем, «насторожиться»

Президент РФ заговорил о своем украинском коллеге Владимире Зеленском в «позитивном ключе». Является ли заявление, высказанное в форме мнения в качестве ответа журналистам, очередной политической «уловкой» кремлевского главы – покажет время. Но уже сейчас политологи «затрубили» о том, что встреча президентов стран ранее в Париже хоть и не оправдала многих ожиданий, все же, оставляет надежду на то, что проблемы Донбасса постепенно начнут решаться. Вместе с тем, украинская сторона по теме «Минска» нацелена на редакцию соглашений, что совершенно «непонятно» Кремлю.

Так на своей ежегодной пресс-конференции, которая прошла в этом году 19 декабря в Москве, Владимир Путин заявил, что заявление Владимира Зеленского относительно редакции отдельных пунктов Соглашений его насторожило.

Об этом пишет Politeka.net:

«Меня насторожило заявление Зеленского после того, как он уехал из Парижа, что можно было бы пересмотреть Минские соглашения. Но так ситуация может зайти в полный тупик. Ведь ключ соглашений — закон об особом статусе Донбасса, который должен быть добавлен в Конституцию Украины», - сказал Путин в четверг в эфире.

По мнению президента РФ, «украинские власти, кажется, этого (закон об особом статусе Донбасса и добавление его в Конституцию – ред.) не хотят. Это настораживает», - добавил он.

Также журналисты в ходе пресс-конференции интересовались, какое мнение составил Владимир Путин о Владимире Зеленском. Как известно, лидеры стран встречались в Париже, 9 декабря, впервые:

«Что вы думаете о президенте Владимира Зеленского?», - задал российский журналист вопрос, на что Путин продолжительно ответил:

«Я всегда уклоняюсь от ответа на такие вопросы. Считаю некорректным для себя отвечать на эти вопросы, давая характеристики своим коллегам. Если вы обратили внимание, я даже бывшим лидерам соответствующих стран, ушли со своих постов, никогда характеристики не даю». Кремлевский глава добавил также, что считает корректным давать характеристики историческим личностям:

«…Это можно сделать. Относительно современников, то язык не поворачивается. У кого-то есть и преимущества, есть какие-то минусы. Но когда люди попадают на такие места, это значит, что они прошли все-таки какой-то очень серьезный отбор, это как минимум», - сказал он.

Напомним, 13 декабря президент Украины Владимир заявил, что в Минские соглашения намерены внести изменения. В частности, Украина хочет коснуться вопроса децентрализации, что, цитируем «не противоречит самим договоренностям»:

«Думаю, что мне удалось в этом вопросе убедить Германию и Францию, и это уже очень хорошо. Что касается России – будет сложно. Все видели – в этом вопросе будет тоже очень-очень сложно», – заявлял ранее Зеленский в эфире.

Напомним также, переговоры Владимира Зеленского и Владимира Путина в Париже ранее прокомментировал Арсен Аваков. Он, в частности, заявил, что есть ряд вопросов, по которым главы государств так и не сумели прийти, так сказать, к общему знаменателю.

Так по словам Министра внутренних дел Украины, Владимир Зленеский публично осадил Сергея Лаврова за его поведение во время обсуждении ситуации на линии соприкосновения.

«И, господин Лавров, прекратите кивать головой! Не надо кивать головой! Да, я знаю вашу фамилию! В отличии от вас, я обошел все эти места на границе своими ногами. Поэтому не надо кивать головой, что вы тут все знаете…», - передал слова Зеленского министр.



Ранее мы сообщали, что на саммите «Нормандской четверки» президент Владимир Зеленский буквально отшил российского главу Владимира Путина из-за вопросов по Донбассу.

Зеленский и Путин не сумели договориться о разведении сил и средств на оккупированном Донбассе и выведении оттуда российских войск. Однако, лидеру Украины и страны-агрессора удалось договориться о разведении сил и средств в трех новых участках на Донбассе.

В то же время уточним, что на переговорах были достигнуты договоренности об обмене пленными. Они будут в формате «всех на всех» и состоятся не позднее 31 декабря.

Напомним, рукопожатие Зеленского и Путина: произошло непредвиденное.

Как сообщала Politeka, Путин с кортежем устроил переполох в Париже, о таком Зеленский и не мечтал.

Также Politeka писала, что в сети высмеяли появление Путина на Нормандском саммите.