Владимир Путин неожиданно высказался о президенте Украины, в свою очередь, правда, ранее – Владимир Зеленский заставил кремлевского главу задуматься и, цитируем, «насторожиться»

Президент РФ заговорил о своем украинском коллеге Владимире Зеленском в «позитивном ключе». Является ли заявление, высказанное в форме мнения в качестве ответа журналистам, очередной политической «уловкой» кремлевского главы – покажет время. Но уже сейчас политологи «затрубили» о том, что встреча президентов стран ранее в Париже хоть и не оправдала многих ожиданий, все же, оставляет надежду на то, что проблемы Донбасса постепенно начнут решаться. Вместе с тем, украинская сторона по теме «Минска» нацелена на редакцию соглашений, что совершенно «непонятно» Кремлю.

Так на своей ежегодной пресс-конференции, которая прошла в этом году 19 декабря в Москве, Владимир Путин заявил, что заявление Владимира Зеленского относительно редакции отдельных пунктов Соглашений его насторожило.

Об этом пишет Politeka.net:

«Меня насторожило заявление Зеленского после того, как он уехал из Парижа, что можно было бы пересмотреть Минские соглашения. Но так ситуация может зайти в полный тупик. Ведь ключ соглашений — закон об особом статусе Донбасса, который должен быть добавлен в Конституцию Украины», - сказал Путин в четверг в эфире.

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По мнению президента РФ, «украинские власти, кажется, этого (закон об особом статусе Донбасса и добавление его в Конституцию – ред.) не хотят. Это настораживает», - добавил он.

Также журналисты в ходе пресс-конференции интересовались, какое мнение составил Владимир Путин о Владимире Зеленском. Как известно, лидеры стран встречались в Париже, 9 декабря, впервые:

«Что вы думаете о президенте Владимира Зеленского?», - задал российский журналист вопрос, на что Путин продолжительно ответил:

«Я всегда уклоняюсь от ответа на такие вопросы. Считаю некорректным для себя отвечать на эти вопросы, давая характеристики своим коллегам. Если вы обратили внимание, я даже бывшим лидерам соответствующих стран, ушли со своих постов, никогда характеристики не даю». Кремлевский глава добавил также, что считает корректным давать характеристики историческим личностям:

«…Это можно сделать. Относительно современников, то язык не поворачивается. У кого-то есть и преимущества, есть какие-то минусы. Но когда люди попадают на такие места, это значит, что они прошли все-таки какой-то очень серьезный отбор, это как минимум», - сказал он.

Владимир Зеленский

Напомним, 13 декабря президент Украины Владимир заявил, что в Минские соглашения намерены внести изменения. В частности, Украина хочет коснуться вопроса децентрализации, что, цитируем «не противоречит самим договоренностям»:

«Думаю, что мне удалось в этом вопросе убедить Германию и Францию, и это уже очень хорошо. Что касается России – будет сложно. Все видели – в этом вопросе будет тоже очень-очень сложно», – заявлял ранее Зеленский в эфире.

Напомним также, переговоры Владимира Зеленского и Владимира Путина в Париже ранее прокомментировал Арсен Аваков. Он, в частности, заявил, что есть ряд вопросов, по которым главы государств так и не сумели прийти, так сказать, к общему знаменателю.

Так по словам Министра внутренних дел Украины, Владимир Зленеский публично осадил Сергея Лаврова за его поведение во время обсуждении ситуации на линии соприкосновения.

Зеленский, Путин, Меркель в Париже

«И, господин Лавров, прекратите кивать головой! Не надо кивать головой! Да, я знаю вашу фамилию! В отличии от вас, я обошел все эти места на границе своими ногами. Поэтому не надо кивать головой, что вы тут все знаете…», - передал слова Зеленского министр.

Ранее мы сообщали, что на саммите «Нормандской четверки» президент Владимир Зеленский буквально отшил российского главу Владимира Путина из-за вопросов по Донбассу.

Зеленский и Путин не сумели договориться о разведении сил и средств на оккупированном Донбассе и выведении оттуда российских войск. Однако, лидеру Украины и страны-агрессора удалось договориться о разведении сил и средств в трех новых участках на Донбассе.

В то же время уточним, что на переговорах были достигнуты договоренности об обмене пленными. Они будут в формате «всех на всех» и состоятся не позднее 31 декабря.

Напомним, рукопожатие Зеленского и Путина: произошло непредвиденное.

Как сообщала Politeka, Путин с кортежем устроил переполох в Париже, о таком Зеленский и не мечтал.

Также Politeka писала, что в сети высмеяли появление Путина на Нормандском саммите.