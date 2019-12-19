Обвинение против предпринимателя из Косова Ивано-Франковской области Василия Шкондеюка, о задержании которого сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, строится на предположениях и косвенных уликах при имеющемся алиби у подозреваемого

Об этом сообщает журналист Владимир Омельчук на одном из своих блогов, пишут Комментарии.

Так, Омельчук отметил, что глава МВД Арсен Аваков в своем интервью журналисту Александру Дубинскому заявил, что Василий Шкондеюк заказал убийство своего бизнес-партнёра из Косова Михаила Чекурака. Шкондеюк для исполнения покушения, якобы, обратился к бывшим участникам АТО Владиславу и Инне Грищенко с позывными "Буча" и "Пума".

В отличие от покушения на Павла Шеремета, взрывное устройство под автомобилем Чекурака не сработало, и на нем были обнаружены остатки ДНК "Бучи". Впрочем, автор материала подозревает инсценировку покушения на Чекурака, поскольку он и сам не так давно обвинялся в похожем преступлении.

"Этот предприниматель с Косовщины сам еще совсем недавно, в 2018 году, был подозреваемым в заказе подрыва ресторана бывшей тещи и вышел из- под ареста после внесения залога в размере всего 264 000 гривен. В 2011 году Михаил Чекурак привлекался к уголовной ответственности по ст. 189 Уголовного кодекса Украины - "вымогательство", - указано в статье.

Обвинение против Шкондеюка в качестве доказательства использует также тот факт, что его телефон был отключён в течение 45 минут, хотя, по информации Владимира Омельчука, обвиняемый в это время находился за рулем автомобиля по пути из Киева во Львов.

"Его мобильный телефон был выключен в течение 45 минут, когда он ехал на автомобиле из Киева во Львов. До самого Косова Василий Шкондеюк прибыл уже после обеда 13 июля 2018, после того как услышал утром того же дня в Ивано-Франковске о заявлении Михаила Чекурака об обнаружении им взрывного устройства", - сообщает подробности Омельчук.

Немаловажным фактом в пользу невиновности Шкондеюка автор считает также конфликт обвиняемого с бывшим сотрудником полиции Ивано-Франковщины Иваном Мартыщуком, который в конце октября возглавил Департамент внутренней безопасности Нацполиции.

"У семьи Шкондеюков в прошлом 2018 году возник серьезный конфликт с сотрудником Нацполиции Ивано-Франковской области Игорем Васильевичем Мартыщуком, который требовал у Василия Шкондеюка средства за прекращение расследования несуществующего уголовного производства", - пишет Омельчук.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что адвокат супругов Грищенко, подозреваемых в причастности к убийству Павла Шеремета, подготовил официальное требование об опровержении заявленных обвинений со стороны МВД.