Украина оказалась в опасной ситуации, после встречи Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным

Как сообщает Politeka.net, об этом на своей странице в Facebook написал журналист и политолог Кирилл Сазонов.

Он считает, что люди, которые умеют думать давно понимали, чем могут закончиться переговоры Украины с Россией. Кремль постоянно дает весьма туманные обещания, которые вылазят нашей стране боком.

По мнению эксперта, теперь после встречи Владимира Зеленского и Владимира Путина есть лишь два возможных варианта развития событий в будущем.

Первый из вариантов, как утверждает политолог, состоит в том, что Украина реально сдает часть своей независимости. Вторым вариантом может быть лишь то, что президент России Владимир Путин банально «кинет» Украину с выполнением договоренностей, которые обсуждались на встрече в Париже.

«Президенту РФ не нужен мир на Донбассе без каких-либо политических уступок с украинской стороны. Также Путину не интересно отдавать Украине заложников в обмен на своих. Свои для хозяина Кремля просто не представляют никакой ценности», - утверждает Сазонов.

Ко всему прочему, политолог считает, что украинские заложники необходимы РФ лишь для того, чтобы хоть как-то оказывать свое давление на Украину. Москва играет на чувствах неравнодушных украинцев и продавливает собственный сценарий «мира».

«Планы Кремля остаются прежними - нужно демонтировать украинскую государственность, и сделать Украину сателлитом РФ и российской колонией. Для достижения данной цели Москва пользуется традиционными инструментами шантажа - заложники и обстрелы», - подытожил журналист.

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