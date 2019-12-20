Лидер Кремля не постеснялся это заявить перед камерами

Президент страны-агрессора Владимир Путин продолжает заявлять, что украинцы, россияне и белорусы - якобы один народ

Как передает Politeka.net, бредовое заявление он сделал во время вчерашней пресс-конференции в Москве.

По его словам, первым, кто заговорил об украинцах как об отдельном этносе, был якобы польский граф Станислав Потоцкий в XVIII веке.

Журналист, который присутствовал на пресс-конференции, попросил Владимира Путина дать оценку межнациональным отношениям России.

Глава Кремля решил придерживаться пропагандистской линии и заявил, что между РФ и Украиной есть "спор" по поводу украинской идентичности.

"Есть украинская идентичность. Да, она сформирована. Кто был автором? Граф Потоцкий, известный исследователь и ученый, писатель, который впервые заговорил об украинцах как об отдельном этносе", – ответил он.

Далее Владимир Путин заявли, что когда-то якобы были проведены "польские исследования", по результатам которых "вычеркнули украинцев из числа славян".

"Они утверждали, что это потомки каких-то кочевых народов. Но это все – полная ерунда, а мы должны знать истину. Мы должны понимать, что на каком-то этапе прошли такие-то элементы реальной идентичности, мы должны относиться к этому с уважением. Мы делаем и будем это делать", – добавил Путин, пытаясь опять убедить представителей медиа в том, что украинцы, россияне и белорусы - якобы один народ.

Также мы сообщали о том, что Владимир Путин положительно отреагировал на слияние РФ с Беларусью. Однако, он не ответил на вопрос журналиста, возглавит ли он в будущем союзное государство.

"Решения о создании союзного государства были правильными. Русский и белорусский народы, как русский и украинский – одно и то же", – заявил он.

"То, что с Беларусью происходит духовное сближение – я рад этому. Но основополагающие решения не реализованы. Много сделано в рамках Евразийско-экономического союза", - резюмировал Путин на пресс-конференции.

Напомним, Цимбалюк загнал Путина в угол главным вопросом о Донбассе.

Как сообщала Politeka, Путин публично сорвался на большой пресс-конференции.

Также Politeka писала, что в сети высмеяли появление Путина на Нормандском саммите.