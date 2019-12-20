Во время итоговой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин так долго рассказывал об Украине, что сложилось мнение, будто он хозяин этой страны

Таким мнением поделился политилог и блогер Алексей Голобуцкий на страницах соцсетей.

По словам блогера, президент России Владимир Путин вчера на итоговой ежегодной пресс-конференции долго и эмоционально говорил об Украине, Минских соглашениях, детально остановился на ситуации в Донбассе, высказал свои пожелания по внесениям изменений в украинское законодательство, дал оценку украинскому административному устройству, украинской политике.

В своих речах российский лидер долго рассказывал, что именно украинцы должны сделать, что именно должна принять Верховная Рада, чего не имеет права делать президент Владимир Зеленский, что у Голобуцкого сложилось интересное мнение. А именно Голобуцкий высказал мысль, что Путин уже чувствует себя владельцем Украины.



Он отметил, что Путин ведет себя так, будто это его прямая компетенция: распоряжаться Украиной и принимать решение по ней.

Однако политолог выразил надежду, что неопытность Владимира Зеленского не позволит ему на самом деле реализовать подобный сценарий.

Ранее мы писали, российский президент Владимир Путин во время своей большой пресс-конференции громко высказался о параде по случаю 75-летия окончания войны.

19 декабря проходит ежегодная конференция гаранта РФ.Во время мероприятия поднялась тема значения Второй мировой войны, в частности для стран бывшего СССР.

По словам Путина, страны которые не согласились принимать участие в параде по случаю праздника, сделали свой выбор. Глава РФ считает, что представители государств, которые не приедут на парад из-за особенностей межгосударственных отношений делают ошибку.

Как отметил российский президент, война шла не только для сохранения целостности территорий, но и ради сохранения этноса.

Далее во время пылкой речи Путин не выдержал, узнав о размышлении некоторых о сдаче Ленинграда:

"Когда я слышу, что "может быть, хорошо было бы Ленинград сдать", мне хочется сказать: "Вы придурки, нет?!".

Напомним, Путин заявил о создании нового государства.

Как сообщала Politeka, Путин публично сорвался на большой пресс-конференции.

Также Politeka писала, что в сети высмеяли появление Путина на Нормандском саммите.