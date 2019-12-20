По его словам, многое уже сделано

Президент России Владимир Путин заявил, что украинцы, белорусы и русские - это "одно и то же"

Так он прокомментировал создание союзного государства с Беларусью.

"Решения о создании союзного государства были правильными. Русский и белорусский народы, как русский и украинский – одно и то же", – заявил хозяин Кремля в ходе пресс-конференции в Москве.

При этом Путин не ответил, возглавит ли он создаваемое союзное государство.

"То, что с Беларусью происходит духовное сближение – я рад этому. Но основополагающие решения не реализованы. Много сделано в рамках Евразийско-экономического союза", - подытожил российский лидер.

Отметим, ранее сообщалось, что Украина оказалась в опасной ситуации, после встречи Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил политолог Кирилл Сазонов.

Он считает, что люди, которые умеют думать давно понимали, чем могут закончиться переговоры Украины с Россией. Кремль постоянно дает весьма туманные обещания, которые вылазят нашей стране боком.

По мнению эксперта, теперь после встречи Владимира Зеленского и Владимира Путина есть лишь два возможных варианта развития событий в будущем.

Первый из вариантов, как утверждает политолог, состоит в том, что Украина реально сдает часть своей независимости. Вторым вариантом может быть лишь то, что президент России Владимир Путин банально «кинет» Украину с выполнением договоренностей, которые обсуждались на встрече в Париже.

Ко всему прочему, политолог считает, что украинские заложники необходимы РФ лишь для того, чтобы хоть как-то оказывать свое давление на Украину. Москва играет на чувствах неравнодушных украинцев и продавливает собственный сценарий.

Напомним, Цимбалюк загнал Путина в угол главным вопросом о Донбассе.

Как сообщала Politeka, Путин публично сорвался на большой пресс-конференции.

Также Politeka писала, что в сети высмеяли появление Путина на Нормандском саммите.