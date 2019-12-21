Виктор Янукович сбежал из Украины после звонка пранкера, который запугал его снайперами-радикалами

Об этом рассказал OBOZREVATEL со ссылкой на рассказ источника о пранкере Михаиле Шекете. По его словам, именно звонок этого пранкера заставил Януковича покинуть страну 20 февраля 2014 года.

Источник рассказал, что после расстрелов на Майдане экс-президент планировал выступить перед украинцами в Харькове. Это выступление могло стать почвой для создания «Харьковской народной республики».

Осознавая это, пранкер позвонил в харьковской УВД и представился генералом Николаем Маломужем. Он рассказал, что Януковича якобы готовятся «встречать» 150 снайперов-праворадикалов.

«И якобы есть 100% данные о ликвидации президента сразу с нескольких точек во время его выступления в Харькове. Информация продублировалась начальнику УВД области, а также Геннадию Кернесу и Михаилу Добкину», - рассказал источник.

По его словам, после этого пранкер позвонил Леониду Кравчуку и рассказал ему о «планах» по ликвидации Януковича.

«После Кравчук набрал Андрея Клюева (на тот момент главу Администрации президента) и рассказал ему о подготовке покушения на президента. По словам нашего рассказчика, это было весомым аргументом для того, чтобы окружение Януковича спешно эвакуировалось», - рассказал источник.

Сам Кравчук подтвердил факт этого звонка журналистам.

«Мне позвонил человек, представился главой какого-то комитета, начал упоминать "план Чаушеску". Я детали не очень помню. Мол готовится серьезная акция против Януковича», - рассказал первый президент Украины.

Он подчеркнул, что в тот момент не был должностным лицом, поэтому пообещал сообщить об этих планах тогдашнему президенту, однако не смог к нему дозвониться. По словам Кравчука, он сообщил обо всем Клюеву и на этом его роль закончилась.

В то же время Кравчук не уверен, что именно эта история повлияла на побег Януковича.

«Не думаю. Клюев мне сказал, мол таких звонков или сообщений на тот момент было много. Поэтому не думаю, что они это приняли всерьез. Тем более, что я не смог дозвониться тому человеку, который меня изначально набирал», - пояснил бывший президент.

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