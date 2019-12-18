Экс-президент Украины Виктор Янукович должен посетить теперешний Донбасс и Луганск



Такое мнение в Politeka Online озвучил первый заместитель Национальной общественной телерадиокомпанией Украины (2015-2017) Александр Харебин (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Давайте скажем прямо - майданы свойственны не только Украине. Мы видим ситуацию в Гонконге, мы видим ситуацию в Румынии, когда народ выбрал свой путь развития, тем путем, который он считал нужным. До момента пока народ не стали расстреливать - это было мирное собрание, которое противостояло вооруженным подразделениям, которым отдавал приказы тот человек, который сейчас сидит в Ростове", - отметил Харебин.

По его словам, интересно будет посмотреть, как люди на временно оккупированных территориях встретят беглого президента.



"Янукович должен вернуться в Донецк и Луганск. Я хочу посмотреть, как его там встретят и, как он будет рассказывать легитимный он или нелегитимный", - заключил он.

Ранее экс-глава департамента финансового контроля НАПК Анна Соломатина в эфире Politeka Online заявила, сегодня бывшего президента Украины Порошенко сравнивают с Януковичем, его призывы выйти на майдан - это позор, а сама акция проплачена.



Она также подчеркнула, что украинский народ больше не поверит бывшему президенту, а его фейковые майданы это вчерашний день.

В доказательство того, что акции на Майдане действительно проплачены, она поделилась случившейся с ней историей.

"Я вчера ехала в метро и студенты с Херсона рассказывали, что им дали деньги и они ехали после этой акции в цирк", - закончила она и не смогла сдержать улыбки.

Ранее мы сообщали, что 8 декабря в Киеве собрался Майдан против капитуляции и переговоров Владимира Зеленского с представителями РФ.

Напомним, у Зеленского раскрыли три главных вопроса для встречи с Путиным

А еще Politeka писала, что белорусский майдан разгорелся с новой силой из-за сговора с Путиным

Также Politeka сообщала, что Лукашенко заговорил устами Януковича