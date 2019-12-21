Россия временно закрыла Керченский пролив для судов

Как сообщает Politeka, об этом на своей странице в Фейсбук рассказал глава наблюдательного Совета Майдана иностранных дел Андрей Клименко со ссылкой на мониторинговую группа "Института Черноморских стратегических исследований".

Известно, что пролив будет закрыт на 4 дня. Предположительно это связано с запланированным визитом президента России Владимира Путина в аннексированный Крым.

«20.12.2019 Минтранс РФ вот просто взял и фактически перекрыл движение по Керченскому проливу на четыре дня - от 21 до 24.12.19. Почему? Потому, что 23-го сам президент РФ поедет на паровозе через мост, а 24-го поедет первый поезд», - рассказал Клименко.

В свою очередь, в российском Министерстве транспорта утверждают, что закрытие пролива связано с технологическими работами.

Ранее мы писали о том, что вопрос ныне оккупированного Крыма никогда не будет считаться закрытым, ведь полуостров нужен стране-агрессору для того, чтобы господствовать в Средиземном море.

Об этом заявил начальник Генштаба и главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Руслан Хомчак.

Он отметил, что возвращение аннексированого Крыма в состав Украины возможно, но лишь при условии международной солидарности. Однако сначала Запад должен наконец осознать, зачем РФ в первую очередь захватила Крымский полуостров.

Руслан Хомчак утверждает, что РФ делает все возможное, чтобы позиционировать чуть ли не как российские внутренние воды не только Азовское море, но и весь Черноморский бассейн. И, как он отметил, именно на это ни Украина, ни ее партнеры ни в коем случае не должны закрывать свои глаза.

Напомним, украинцам показали, что будет с Донбассом на примере возвращенных кораблей.

Как сообщала Politeka, возвращение кораблей обернулось скандалом, всплыли детали позора россиян.

Также Politeka писала, что Крым будет украинским, Путину не оставят выбора: раскрыто главное условие.