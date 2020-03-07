Вопрос ныне оккупированного Крыма никогда не будет считаться закрытым, ведь полуостров нужен стране-агрессору для того, чтобы господствовать в Средиземном море

Об этом заявил начальник Генштаба и главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Руслан Хомчак в интервью изданию Укринформ.

Он отметил, что возвращение аннексированого Крыма в состав Украины возможно, но лишь при условии международной солидарности. Однако сначала Запад должен наконец осознать, зачем РФ в первую очередь захватила Крымский полуостров.

"Вернуть его можно только вместе, чтобы вы (Запад) нам помогли, чтобы ваши бизнесмены туда не ехали. Чтобы вы понимали – Крым России нужен вовсе не как место для отдыха россиян. Он рассматривается как российская база, мощная, которая должна "кошмарить" всю Европу и северную Африку, и дать им, россиянам, возможность господствовать уже в Средиземном море", – отметил Генштаба ВСУ.

Руслан Хомчак утверждает, что РФ делает все возможное, чтобы позиционировать чуть ли не как российские внутренние воды не только Азовское море, но и весь Черноморский бассейн. И, как он отметил, именно на это ни Украина, ни ее партнеры ни в коем случае не должны закрывать свои глаза.

Главнокомандующий ВСУ также уверен, что сотрудничество со странами НАТО в вопросах развития военно-морских возможностей Украины не только сумеет помочь, кроме того, это заметно ускорит формирование ВМС страны.

Также ранее сообщалось, что Украина получит обратно разграбленный и уничтоженный Донбасс.

Об этом в своем видеоблоге рассказал журналист Роман Цимбалюк.

По его словам, при условии, если Владимир Путин захочет вернуть Донбасс, то он будет в таком же разграбленном состоянии, как и украинские корабли, которые РФ захватила возле Керченского пролива.

Цимбалюк уверен, что это вполне вписывается в логику действий страны-агрессора, ведь Владимир Путин старается как можно больше нанести вреда Украине.

Напомним, в оккупированном Крыму прекратили делать операции под наркозом.

Также Politeka писала, что экс-советник Путина рассказал, когда Россия уйдет с Донбасса и Крыма.