Київський патріархат треба зберегти, щоб не залежати ні від Московії, ані від Константинополя.

Про це йшлося на Форумі громадськості «На захист Київського Патріархату», що відбувся в "Українському домі".

Захід зібрав переповнену залу небайдужих вірян. У ньому взяли участь політичні і громадські діячі, науковці, митці і письменники, журналісти, представники конфесій, козацтва і ветерани АТО, духовенство та віруючі Української Православної Церкви Київського Патріархату. Робота Форуму розпочалася з молитви "Отче наш", та виконанням Державного Гімну України.

Звертаючись до присутніх, Святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет зробив гучну заяву: «Українську православну церкву Київського патріархату ліквідували незаконно». Неугодне ані земним, ані Божим законам діяння вчинили Міністерство культури разом з Православною Церквою України, - розповів владика. Святійший детально пояснив, кому вигідна ліквідація УПЦ Київського патріархату, та чому саме вона незаконна. На його думку, Міністерство культури не мало права знімати з реєстрації Київський патріархат, вчинивши це, відомство фактично порушило право українців на свободу віросповідання.

Патріарх Філарет наголосив, що в незалежній Україні має бути незалежна від будь-яких закордонних центрів Православна Церква - Українська Православна Церква Київського Патріархату.

За словами Філарета, 27 липня цього року Помісна церква створила ліквідаційну комісію щодо Київського патріархату на Синоді, який не має вищої влади в церкві. Окрім цього, Київський патріархат вийшов зі складу ПЦУ ще 20 червня. Відтак, є усі підстави вважати, що Українську православну церкву Київського патріархату ліквідували з грубими порушеннями. «ПЦУ має завдання як внутрішнє, так і зовнішнє - знищити Київський патріархат», - заявив патріарх Філарет. «Чому ми боремось за Київський патріархат? Яка причина? Ми ж боролись за Томос про автокефалію, боролись, отримали, але отримали не той Томос, який нам потрібний!» - наголосив Владика.

Учасники форуму вважають, що Київський патріархат варто зберегти, аби відстояти Томос зі статусом патріархату, а не митрополії. Це потрібно для того, щоб не залежати ні від Московії, ані від Константинополя.

Присутній на форумі народний депутат України VIII скликання, засновник та перший командир батальйону «Айдар» Сергій Мельничук розповів, у який хитрий спосіб Українську православну церкву Київського патріархату зробили залежною, тепер уже – від Константинополя. «Томос дали Петру. Коли його отримали, він був написаний грецькою мовою, і вже коли переклали, то виявилося, що нас обмежили у всьому. Ми стали митрополією, нас понизили, нашу церкву зробили залежною» - сказав Мельничук.

Одним словом, ситуація виглядає так, що нас обманули, але ми самі це зрозуміли не відразу, фактично поразку та невдачу прийнявши за величезну перемогу, і потім ще довго перед усім світом хвалилися цією дуже примарною «перемогою». То ж коли ситуація прояснилася, і всім стало зрозуміло, що фактично ми патріархат на митрополію проміняли, цілком природно, що чимало мислячих людей – і в церкві, і поза нею, щиро обурилися. На захист і підтримку Української Православної Церкви Київського Патріархату виступили як духовенство, так і громадські діячі, представники української інтелігенції, інших верств населення.

Політконсультант та дипломат Андрій Тележенко вважає, що про проблеми церкви мають дізнаватися не тільки ті українці, котрі достеменно не знають, що відбулося, але й увесь світ. «Буду робити усе, щоб про проблеми церкви знали за кордоном, в США, Канаді, Євросоюзі. У церкві всередині України багато прихильників, але люди просто не розуміють, що відбувається - треба їм пояснювати, що сталося після отримання Томосу», - заявив Тележенко.

Оскільки ліквідація Київського Патріархату є грубим порушенням Конституції України, релігійної свободи і прав громадян - віруючих Київського Патріархату, на Форумі було прийнято рішення засудити і не визнавати незаконне рішення Священного Синоду ПЦУ про завершення ліквідації Української Православної Церкви Київського Патріархату, про що було сказано в офіційному зверненні. На Форумі також вирішили просити у Президента України допомоги в забезпеченні релігійних прав та свобод віруючих Київського Патріархату, а також – доручити Патріарху Філарету звернутися від імені Форуму «На захист Київського Патріархату» до ООН, до Ради Європи і до ОБСЄ про порушення релігійної свободи, прав людини і вплинути на владу України захистити релігійні права і свободи віруючих Київського Патріархату. Київський патріархат, який, згідно із соціологічним опитуванням Центру Разумкова, підтримується 7,7 % населення України, має продовжити своє повноцінне існування – висловили тверде переконання учасники Форуму.

Крім того, в ході заходу Святійшому Патріарху Філарету вручили нагороду Академії наук вищої освіти України - медаль святого Володимира.