Невдоволення президентським законопроектом про децентралізацію зростає. До протестів мерів і європейських парламентаріїв почали приєднуватися і обласні ради.

18 грудня на сесії Чернігівської обласної ради депутати більшістю голосів затвердили звернення на адресу Президента України Володимира Зеленського та Верховної Ради із закликом провести реальну децентралізацію, передавши право обирати глав областей і можливість формувати бюджет на місця.

Рішення було винесено на розгляд 21 сесії 7 скликання представниками фракції ВО «Батьківщина», ініціативу підтримали всі 36 депутатів, що прийняли участь у голосуванні, повідомляється на офіційному сайті ради.

На думку депутатів зміни до Конституції України, в рамках реформи місцевого самоврядування, повинні передбачати:

- для забезпечення реального народовладдя виборність глав обласної виконавчої влади на прямих виборах;

- для забезпечення більшої ефективності бюджетного процесу зміну порядку прийняття бюджетів, згідно якого спочатку приймаються бюджети областей, тільки після цього ВРУ приймає державних бюджет.

Громади повинні самі формувати бюджет регіонів і тільки потім його треба приймати у Верховній Раді, без бюджетної децентралізації неможливо завершити процес демократизації України.

Депутати також закликали Президента та Парламент якнайшвидше визначити остаточні правила формування державного адміністративно-територіального устрою, закріпити межі кожної адміністративно-територіальної одиниці, створити умови для завершення об'єднання територіальних громад.

Одночасно голова Чернігівської обласної ради Ігор Вдовенко офіційно приєднався разом з очільниками Миколаївського, Тернопільського, Волинського, Закарпатського та Львівського обласних рад до підписаної раніше вимоги мерів доопрацювати зміни до Конституції щодо децентралізації.