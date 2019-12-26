Силовикам, выполняющим политические заказы текущей власти, придется понести ответственность, которая предусмотрена украинским законодательством

С таким заявлением выступили в партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», комментируя возбуждение уголовного дела против одного из лидеров оппозиционной политсилы ‒ Вадима Рабиновича.

В ОПЗЖ подчеркнули: «Открытие уголовного дела – это месть за принципиальную позицию Рабиновича в борьбе против преступной распродажи украинских земель, а также против тарифного геноцида, тотальной коррупции и безответственности власти в деле установления мира на Востоке Украины».

«Очевидно, что дело против Рабиновича – часть общей системы произвола и давления на оппозицию. Составляющими этой системы являются и лживые заявления президента Зеленского, и обыски, и незаконные действия СБУ», ‒ говорится в заявлении, которое было опубликовано на официальном сайте партии.

В ОПЗЖ также отметили: «Особый цинизм проявляется в том, что ведется преследование человека, который ни дня в своей жизни не занимал должностей в исполнительной власти».

Представители партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» прокомментировали и выдачу разрешения на прослушивание телефона супруги нардепа Вадима Рабиновича: «Это не что иное, как попытка психологического давления и фактического террора со стороны государства, который является закономерным результатом правовой безграмотности и моральной деградации власти "слуг"».