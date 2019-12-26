В начале декабря в Министерстве юстиции Украины стали известны имена победителей конкурса на должности руководителей межрегиональных управлений юстиции



Однако, победители конкурса на занятие вакантных должностей начальников Западного (Львов), Юго-Западного (Ивано-Франковск) и Южного межрегиональных управлений Министерства юстиции (Одесса), так и не заняли рабочие места, а в Минюсте объявили новый конкурс, пишет "Антикор".



Согласно информации нашего источника, в Минюсте, якобы, не довольны результатами конкурса по трем вышеперечисленным управлениям, и, будто бы, пытаются продвинуть своих кандидатов, которые не сумели победить.



Так, в конкурсе на должность руководителя Южного межрегионального управления Министерства юстиции, которое формируется на базе пяти управлений – Одесского, Николаевского, Херсонского, Крымского и Севастопольского, уже несколько раз побеждают разные достойные люди.Тем не менее, в Министерстве, пытаются пропихивать Алексея Пономарчука, который по своим качествам занимал места совсем не первые.



Ранее Алексей Пономарчук возглавлял Главное территориальное управление юстиции в Одесской области. По данным СМИ, в течение 2015-2016 годов Пономарчук передал различным лицам одесскую недвижимость на общую стоимость 1,5 млрд долларов. После министерской проверки, сформированной на основании многочисленных жалоб людей, глава этого ведомства Алексей Пономарчук лишился своей должности. Последняя должность чиновника – первый заместитель Государственной экологической инспекции Столичного округа. Ни для кого не секрет, что экологические инспекции имеет репутацию коррупционного и прибыльного управления.

Кроме того, согласно декларации Алексея Пономарчука, его супругой является Елена Погребняк (Павлова), которая в «нулевых» работала Кредитном союзе «Украина», вплоть до его закрытия в 2008 году. История с Кредитным союзом, похоронившем надежды и разорившим 18 тысяч вкладчиков, вошла в историю Украина. Ущерб нанесенный вкладчикам, варьируется от 200 млн до 500 млн грн.



На данный момент Елена Погребняк занимает должность начальника Главного управления Государственной миграционной службы в Одесской области. В декабре этого года следователи Государственного бюро расследований сообщили ей и ее заместителю подозрение в присвоении 898 тыс. грн. Также, чиновницей занялись и в прокуратуре Одесской области.

Общественность Одессы недоумевает, почему новая власть пытается «пропихнуть» старых чиновников на важные должности, когда декларировала прозрачность в различных сферах деятельности государства. Та же ситуация наблюдается во Львове и Ивано-Франковске, где власть хочет видеть «нужных» людей, имеющих крайне негативную репутацию.