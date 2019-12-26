26 декабря появились свежие данные по поводу электоральных предпочтений киевлян, которые показали, что лидируют Андрей Пальчевский и Николай Томенко

Как передает Politeka.net, исследование проведено Центром "Социальный мониторинг" с 19 по 24 декабря 2019 года. Опрошено 1000 респондентов в возрасте 18+.

Так, если бы в ближайшее воскресенье в Киеве проходили местные выборы, то жители столицы отдали бы свои голоса: 8,9% за бизнесмена и телеведущего Андрея Пальчевского и 6,3% за лидера "Рідної країни" Николая Томенко. При этом на вопрос, касающийся явки, 51 процент опрошенных выказал желание проголосовать, если бы выборы были уже на этой неделе, и всего 5 процентов - отказались.

Что касается предпочтений по партиям, то 5,3% выявили желание видеть "Рідну країну" Томенко в Киевском горсовете.

Ранее мы сообщали, эксперты-социологи отмечали, что Андрей Пальчевский и Николай Томенко имеют хороший баланс позитивного-негативного отношения (+11% и +13% соответственно), в отличие от других общественно-политических деятелей.

Также мы писали, Андрей Пальчевский раскрыл глаза украинцам на олигархат в нашей стране.

«В головы украинцев вбивается мысль о том, что якобы олигархическая система разобрана. Хотя олигархическая система разобрана будет после того, как олигархи закончат либо в тюрьме, либо их капиталы в национальном банке, других вариантов нет. Когда у них отберут каналы, о чем обещали, так долго говорили наши необольшевики, большевики от слова большинство в парламенте. А нам сейчас говорят, Сорос, американцы скупают нашу землю. Я вам могу сказать, там те же липкие ручки», - заявил Пальчевский.

Кроме того, Пальчевский прокомментировал ситуацию с курсом валют. По его словам, президент Зеленский смог избежать наихудшего.

"Нас могла ждать инфляция - этого не произошло. Укрепление валюты состоялось. Хотим мы этого, или нет. Лучше, когда ты получаешь в долларовом эквиваленте больше, чем получал...", - отметил Пальчевский.

Напомним, Андрей Пальчевский рассказал о крупном поражении: «Дали Путину вытереть об Украину ноги».

Как сообщала Politeka, Зеленского жестко подставили, Андрей Пальчевский раскрыл правду: «Не надо дразнить гусей».