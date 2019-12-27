Стало известно, кого Украина может выдать России в рамках нового обмена пленными

Об этом пишет Politeka.net.

Как известно, новый обмен пленными должен состояться уже 29 декабря и будет проведен между Украиной и оккупационными формированиями "Л/ДНР".

Известно, что в рамках подготовки к обмену суд выпустил из-под стражи фермера Николая Бутрименко, который сдал украинских спецназовцев российским оккупантам. Тогда в результате засады погибли 10 бойцов.

"Николая Бутрименко освободили из-под стражи. Того самого Бутрименко, который обвинен в организации расстрела двух групп 3 полка 29 июля 2014 года. "Зрады" нет, то есть "зрада" относительная. Бутрименко готовят на обмен", – сообщила в своем Facebook журналистка Ольга Решетилова.

Она также рассказала, что сейчас по всей стране проходят срочные судебные заседания, во время которых "специальным" осужденным в ускоренном темпе выносят приговоры. Таким образом, их готовят к этапированию из колоний для проведения обмена.

Более того, из-под стражи суд освободил Евгения Дружинина, Александра Стрельниковича, Виктора Скрипника и Вячеслава Бирюкова, которые участвовали в захвате здания Мариупольского ГУВД 9 мая 2014 года. Тогда в результате боестолкновения погибли шесть человек.

Также есть вероятность, что Украина передаст России трех обвиняемых в организации теракта в Харькове в 2015 году. Речь идет о Сергее Башлыкове, Владимире Дворникове и Викторе Тетюцком, из-за которых погибли четыре человека.

Ранее мы сообщали о том, что Украина и РФ договорились о гибкой формуле обмена пленными, который может состояться уже 29 декабря.

Отмечается, что в обмене будут участвовать Украина и подконтрольные Кремлю террористы "Л/ДНР", а стороны в рамках процесса передадут друг другу более 200 человек.

27-28 декабря стороны планируют составить окончательные списки, после чего Украина и Россия утвердят окончательную формулу обмена.

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