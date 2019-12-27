Стало известно, кого Украина может выдать России в рамках нового обмена пленными
Об этом пишет Politeka.net.
Как известно, новый обмен пленными должен состояться уже 29 декабря и будет проведен между Украиной и оккупационными формированиями "Л/ДНР".
Известно, что в рамках подготовки к обмену суд выпустил из-под стражи фермера Николая Бутрименко, который сдал украинских спецназовцев российским оккупантам. Тогда в результате засады погибли 10 бойцов.
Погода слетела с катушек, украинцев предупредили об опасности: зима идет в атаку
"Пьяный Зеленский" ошарашил выходкой на сцене Квартала 95, видео облетело сеть: "Нет слов"
Лучшая подруга Жанны Фриске выдала всю правду о Шепелеве: «Да ему по...»
Звезда "НеАнгелов" устроила в ванной фотосессию для взрослых: "Бельишко что надо"
"Николая Бутрименко освободили из-под стражи. Того самого Бутрименко, который обвинен в организации расстрела двух групп 3 полка 29 июля 2014 года. "Зрады" нет, то есть "зрада" относительная. Бутрименко готовят на обмен", – сообщила в своем Facebook журналистка Ольга Решетилова.
Она также рассказала, что сейчас по всей стране проходят срочные судебные заседания, во время которых "специальным" осужденным в ускоренном темпе выносят приговоры. Таким образом, их готовят к этапированию из колоний для проведения обмена.
Более того, из-под стражи суд освободил Евгения Дружинина, Александра Стрельниковича, Виктора Скрипника и Вячеслава Бирюкова, которые участвовали в захвате здания Мариупольского ГУВД 9 мая 2014 года. Тогда в результате боестолкновения погибли шесть человек.
Также есть вероятность, что Украина передаст России трех обвиняемых в организации теракта в Харькове в 2015 году. Речь идет о Сергее Башлыкове, Владимире Дворникове и Викторе Тетюцком, из-за которых погибли четыре человека.
Ранее мы сообщали о том, что Украина и РФ договорились о гибкой формуле обмена пленными, который может состояться уже 29 декабря.
Отмечается, что в обмене будут участвовать Украина и подконтрольные Кремлю террористы "Л/ДНР", а стороны в рамках процесса передадут друг другу более 200 человек.
27-28 декабря стороны планируют составить окончательные списки, после чего Украина и Россия утвердят окончательную формулу обмена.
Напомним, рукопожатие Зеленского и Путина: произошло непредвиденное.
Как сообщала Politeka, Путин с кортежем устроил переполох в Париже, о таком Зеленский и не мечтал.
Также Politeka писала, что в сети высмеяли появление Путина на Нормандском саммите.