Стало известно, что украинцам ждать от 2020 года

Подобный прогноз озвучил астролог и эксперт Влад Росс, передает Главред.

По его словам, лишь весной 2020 года возможны вспышки недовольства отдельной части общества, но год в целом будет спокойным и мирным.

"Луна – это народ Украины, а Марс – это вспышки недовольства, протесты и бунты. Потому в этот период могут быть небольшие столкновения. Возможно, их спровоцирует земельная реформа: если, как и обещают, в феврале примут закон о рынке земли, то марте-апреле недовольство противников может выплеснуться на улицу в виде протестов. В этом плане весна будет неспокойным периодом", – объяснил нюансы Влад Росс.

Астролог также подчеркнул, что в 2020 году Сатурн входит в зодиакальный знак Козерога, поэтому планета-гигант будет всячески способствовать урегулированию войны на Донбассе.

"Благодаря Сатурну в Козероге произойдет заморозка ситуации на востоке Украины. 2020 год однозначно станет годом без выстрелов. Безусловно, всем бы хотелось, чтобы режим тишины был установлен прямо под бой курантов, но, даже если это случится к середине года, тоже будет хорошо", – успокоил эксперт простых украинцев.

По словам астролога, в 2020 году рейтинг президента Владимира Зеленского будет довольно высоким, но не стоит исключать досрочных выборов в Раду.

"Досрочные парламентские выборы, по моим прогнозам, состоятся осенью. Причем пройдут они уже в новом формате, когда в Раду будут избраны "300 спартанцев" вместо привычных нам 450 народных депутатов. Они все будут избраны по партийным спискам, а мажоритарка уйдет в небытие. В результате этих выборов Зеленский сможет полностью управлять своей командой, потому что фракция Слуга народа в парламенте будет состоять только из его людей – не будет нынешней монокоалиции, состоящей из разношерстной толпы", – добавил Влад Росс свой политический прогноз на предстоящий год.

Он также озвучил неутешительный прогноз относительно возможного возвращения оккупированного Донбасса в состав Украины. По мнению астролога, территории будут аненксированы до тех пор, пока у власти остается Владимир Путин.

"Пока Путин жив и находится у власти в России, Донбасс никогда не вернется под юрисдикцию Украины... Украина точно не сдаст своих позиций и ничего не потеряет. Она будет постепенно, но уверенно, продвигаться и завоевывать вес на международной арене, заручаясь все большей поддержкой", - резюмировал Росс в общении с журналистами.

Ранее мы рассказывали о том, что Влад Росс предупредил украинцев о неблагоприятной ситуации в январе 2020 года. По его словам, пик неприятностей стоит ожидать 9-11 января.

Разнообразные неприятности будут обусловлены лунным затмением (произойдет 10 января) и соединением Сатурна и Плутона.

Астролог предупредил, что в январе возможны катастрофичные ситуации, с 5 по 19 число будет катастрофический период.

"…Я бы не просто не советовал, а запретил бы всем отправляться в дальние путешествия в страны Ближнего Востока. Особенно - в Египет и Израиль", - подчеркнул Влад Росс.

Напомним, что названы знаки Зодиака, которые приумножат свое богатство в 2020 году.

Как сообщала Politeka, названы три знака Зодиака, которых ждут проблемы с деньгами в 2020 году.

Также Politeka писала, что астролог Глоба назвал знаки зодиака, у которых жизнь резко ухудшится.