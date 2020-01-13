Украинский политик Николай Томенко жестко раскритиковал идею повысить нардепам зарплату до 100 тысяч гривен в месяц

Сейчас вся политически озабоченная общественность обсуждает новые и креативные идеи руководителей команды Зеленского в Верховной Раде. Главный представитель парламентских "Слуг народа" Арахамия при поддержке Разумкова и К. четко и конкретно обосновал две революционные идеи нового парламента: зарплаты депутатам - 100 000 гривен и голосования только по четвергам, отмечает лидер Общественного движения "Родная страна" Николай Томенко, передает Znaj.ua

Напомню, что идея важности четверга в жизни советского человека была введена руководством Коммунистической партии сначала при Сталине-Микояне в 1932 году, а затем во времена Брежнева в 1976 году как рыбный день. Формальное основание - развитие рыбной отрасли и мировоззренческая - атеистический ответ христианству на "пост по средам и пятницам".

Идею важности четверга, но уже в парламентском контексте ввели в Регламент ВР постановлением Медведчука от 21 января 2000 года. Ровно через 20 лет команда Зеленского решила возродить предложение Медведчука и тогдашних олигархов голосовать по четвергам.

Поэтому, учитывая предложение вождей фракции Зеленского оживить идею Медведчука и фактически работать 2 дня в месяц, то есть голосовать только по четвергам при двухнедельном в месяц графике работы в пленарном режиме предлагаю перевести статусе депутатов Верховной Рады на общественный и соответственно не выплачивать зарплату и так называемые депутатские средства. Согласно єтому также перевестии всех помощников депутатов на общественный статус без выплаты заработных плат.

"Рыбный парламентский день" так "Рыбный парламентский день"!