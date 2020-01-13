В марте 2019 года украинский народный избранник Остап Еднак опубликовал данные о своих доходах за минувший год
Вместе со своими родителями он владеет восьми земельными участками во Львовской области. Общая площадь — двенадцать тысяч квадратных метров.
Отцу и матери народного депутата восьмого созыва принадлежит четыре магазина в Бродах на Львовщине. Там же у отца Остапа Еднака имеется жилой дом в пятьдесят один квадратный метр.
Жена Кошевого из Квартала 95 разделась и показала, чем покорила звездного мужа: личные кадры
Роскошная экс-Nikita рассказала о своих желаниях в пикантной позе: "Одно из моих..."
Киркоров показал повзрослевших детей со звездным крестным: редкие кадры
Фото мамы детей Сергея Лазарева появилось в сети, ее имя знают все: "Будьте счастливы"
Сам Остап Еднак владеет дачным домиком в пятьдесят восемь квадратных метров в селе Конюшков во Львовской области. В Киеве он арендует квартиру в пятьдесят шесть “квадратов”.
Политик задекларировал два объекта незавершенного строительства: квартиру и нежилое помещение в селе Зазимье на Киевщине, собственником которого является третье лицо.
Собственного автомобиля у Остапа Еднака нет. Он ездит по доверенности на Subaru Legacy 2008 года выпуска. Отец политика имеет Volkswagen T4 2002 года выпуска.
За 2018 год политик заработал более миллиона гривен. Общий доход от предпринимательской деятельности родителей и жены народного избранника восьмого созыва составил немногим менее двух миллионов гривен.
Наличные средства у семейства Еднак не указаны. Остап задекларировал только свой банковский счет — двадцать пять тысяч гривен.
Ранее мы сообщали, Еднак фигурирует в скандале, связанном с незаконной вырубкой украиснкого леса. Он стал одним из главных фигурантов расследования, которое провела австрийская организация Addendum. По данным зарубежных журналистов, у политика есть серьезная «крыша».