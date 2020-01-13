В марте 2019 года украинский народный избранник Остап Еднак опубликовал данные о своих доходах за минувший год

Вместе со своими родителями он владеет восьми земельными участками во Львовской области. Общая площадь — двенадцать тысяч квадратных метров.

Отцу и матери народного депутата восьмого созыва принадлежит четыре магазина в Бродах на Львовщине. Там же у отца Остапа Еднака имеется жилой дом в пятьдесят один квадратный метр.

В Умани Черкасской области у матери экс-парламентария есть квартира в шестьдесят шесть квадратных метров.

Сам Остап Еднак владеет дачным домиком в пятьдесят восемь квадратных метров в селе Конюшков во Львовской области. В Киеве он арендует квартиру в пятьдесят шесть “квадратов”.

Политик задекларировал два объекта незавершенного строительства: квартиру и нежилое помещение в селе Зазимье на Киевщине, собственником которого является третье лицо.

Собственного автомобиля у Остапа Еднака нет. Он ездит по доверенности на Subaru Legacy 2008 года выпуска. Отец политика имеет Volkswagen T4 2002 года выпуска.

За 2018 год политик заработал более миллиона гривен. Общий доход от предпринимательской деятельности родителей и жены народного избранника восьмого созыва составил немногим менее двух миллионов гривен.