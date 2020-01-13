Это будет важным шагом для нашей страны

Украина решила вернуться в ПАСЕ после скандала с Россией

В понедельник, 13 января, комитет Верховной Рады по международным делам утвердил постановление о возобновлении участия Украины в работе Парламентской Ассамблеи Совета Европы.

Как сообщает Politeka, об этом на своей странице в Фейсбук написала глава украинской делегации в Ассамблее, нардеп от «Слуги народа» Елизавета Ясько.

Она отметила, что члены комитета сошлись на том, что Верховная Рада должна рассмотреть вопрос о возвращении Украины в ПАСЕ.

«Украина – член Совета Европы с 1995 года и выполняет Устав организации и свои обязательства (в отличие от России). Поэтому мы должны работать в Комитете Министров и Парламентской Ассамблеи. Будем объединяться с партнерами, друзьями и убеждать оппонентов, чтобы помочь Совете Европы выйти из кризиса и вернуться на путь соблюдения собственных ценностей», - написала Ясько.

Она считает, что украинская делегация должна участвовать в сессиях ПАСЕ в Страсбурге, «чтобы бороться за Украину и европейские ценности». Кроме того, депутат подчеркнула, что у нового состава делегации разработана новая стратегия действий на зимней сессии ПАСЕ.

По словам Ясько, комитет представит Раде соответствующую инициативу в ближайшее время. При этом времени на ее рассмотрение в любом случае будет немного, ведь ближайшая сессия ПАСЕ стартует уже 27 января.

Отметим, что 23 сентября прошлого года Украина отказалась от дальнейшего участия в сессии ПАСЕ после скандала с возвращением России в Ассамблею.

Ранее мы писали о том, что новая делегация Украины в ПАСЕ отказалась участвовать в осенней сессии организации из-за возвращения туда России.

Соответствующее заявление появилось в понедельник, 23 сентября. Подробностями решения на своей странице в Фейсбук поделилась глава новой украинской делегации Лиза Ясько.

Отмечалось, что делегация Украины в ПАСЕ отказывается от подачи полномочия на утверждение во время осенней части сессии ПАСЕ с 30 сентября по 4 октября 2019 года. В качестве причины указывалось возвращение России в сессионный зал ПАСЕ.

Напомним, Украина лишилась делегации в ПАСЕ: появилось срочное заявление о России.

Как сообщала Politeka, Украина лишится делегации в ПАСЕ, Путин торжествует: появилось роковое заявление.

Также Politeka писала о демарше Украины в ПАСЕ: появилось мощное заявление, «ответ на агрессию России».