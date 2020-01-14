Народный депутат Украины Виктор Медведчук, председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" рассказал о новом трудовом законодательстве

Новые предложения по законодательству антинародные по своей сути, ведь они нарушают права, гарантии и свободы наемных работников. Об этом Медведчук сообщил в кулуарах Верховной Рады во время общения с журналистами.

«Знаете, ну, во-первых, сразу надо сказать, что этот законопроект противоречит статье 22 Конституции, потому что в этой статье Конституции предусмотрено, что запрещены сужение, уменьшение или отмена любых прав, свобод и гарантий, предусмотренных Основным Законом Украины. В данной ситуации речь идет об изменении многих прав и свобод, а самое главное – гарантий со стороны работодателя. Этот законопроект направлен на удовлетворение растущих потребностей работодателей, он направлен против интересов тех, кто является наемными работниками», – заявил депутат.

Также Медведчук добавил, что партия ОПЗЖ уже подалала альтернативный вариант проекта и сделает все, чтобы антинародное предложение было не принято в Верховной Раде.



