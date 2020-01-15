Владимир Путин может воспользоваться политикой умиротворения со стороны Запада и решится на новую военную операцию
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Об этом в видеоблоге рассказал публицист и журналист Павел Казарин, передает Politeka.net (
По его словам, Запад в прошлом веке пытался умиротворить агрессора и не помешал СССР вторгнуться в Чехословакию.
Казарин не сомневается, что Владимир Путин может воспользоваться этой ситуацией для реализации своих гибридных планов.
"В конце 60-х годов Запад пытался дружить с СССР. Ради политики разрядки западный мир проигнорировал вторжение в Чехословакию. Всем нужны были торговые соглашения и потому на подавление "пражской весны" просто закрыли глаза. Разрядка нужна была и Москве. Реформы в экономике, начатые после смещения Хрущева, провалились. Спад фиксировался даже в официальной статистике. Союзу нужна была передышка, чтобы залатать дыры. Москве повезло. В США считали, что нужно окутать СССР паутиной совместных интересов, чтобы обуздать советскую экспансию", – напомнил публицист украинцам и цивилизованному Западу печальный опыт Европы в XX веке.
Неопределенность Запада, как рассказывает Казарин, позволила Кремлю нарастить химическую и военную промышленность и руки советского руководства стали развязаны.
Что касается Кубы, то из местных жителей Москва соорудила нечто вроде иностранного легиона и отправляла его воевать в Анголу, Эфиопию, Лаос, Мозамбик и Гвинею-Биссау.
"Передышка позволила СССР перевооружиться и отдышаться. Проблема была в том, что запад воспринимал Советский союз как обычное государство, которое подчиняет политику целям своей экономики. А все было наоборот. Москва подчиняла свою экономику задачам своей политики. С тех пор прошло 50 лет, но некоторые уроки, судя по всему, Запад так и не усвоил", – с предостережением резюмировал Павел Казарин в своем видеоблоге.
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