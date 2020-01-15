Запад не учится на своих ошибках

Владимир Путин может воспользоваться политикой умиротворения со стороны Запада и решится на новую военную операцию

Об этом в видеоблоге рассказал публицист и журналист Павел Казарин, передает Politeka.net ( чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По его словам, Запад в прошлом веке пытался умиротворить агрессора и не помешал СССР вторгнуться в Чехословакию.

Казарин не сомневается, что Владимир Путин может воспользоваться этой ситуацией для реализации своих гибридных планов.

"В конце 60-х годов Запад пытался дружить с СССР. Ради политики разрядки западный мир проигнорировал вторжение в Чехословакию. Всем нужны были торговые соглашения и потому на подавление "пражской весны" просто закрыли глаза. Разрядка нужна была и Москве. Реформы в экономике, начатые после смещения Хрущева, провалились. Спад фиксировался даже в официальной статистике. Союзу нужна была передышка, чтобы залатать дыры. Москве повезло. В США считали, что нужно окутать СССР паутиной совместных интересов, чтобы обуздать советскую экспансию", – напомнил публицист украинцам и цивилизованному Западу печальный опыт Европы в XX веке.

Неопределенность Запада, как рассказывает Казарин, позволила Кремлю нарастить химическую и военную промышленность и руки советского руководства стали развязаны.

Что касается Кубы, то из местных жителей Москва соорудила нечто вроде иностранного легиона и отправляла его воевать в Анголу, Эфиопию, Лаос, Мозамбик и Гвинею-Биссау.

"Передышка позволила СССР перевооружиться и отдышаться. Проблема была в том, что запад воспринимал Советский союз как обычное государство, которое подчиняет политику целям своей экономики. А все было наоборот. Москва подчиняла свою экономику задачам своей политики. С тех пор прошло 50 лет, но некоторые уроки, судя по всему, Запад так и не усвоил", – с предостережением резюмировал Павел Казарин в своем видеоблоге.

Павел Казарин: невыученные уроки "Передышка позволила СССР перевооружиться и отдышаться. Проблема была в том, что запад воспринимал Советский Союз как обычное государство, которое подчиняет политику целям своей экономики. А все было наоборот. Москва подчиняла свою экономику задачам своей политики" Смотрите новый выпуск блога Павел Казарин *Взгляды, высказанные в видеоблоге, передают точку зрения автора и не всегда отражают позицию редакции Gepostet von Крым Реалии am Montag, 13. Januar 2020

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