Политик акцентировал, что Украина оказалась на первом месте в рейтинге стран по количеству проблемных кредитов

В Украине продолжают провальную политику экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой, поскольку члены ее команды остались на местах после ее ухода

Такое заявление сделал народный депутат, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук. По его словам, соратники Гонтаревой продолжают дестабилизировать банковскую систему страны.

Парламентарий акцентировал внимание на том, что Украина оказалась на первом месте в рейтинге стран по процентной доле проблемных/невозвратных кредитов (53,4 %).

Медведчук подчеркнул, что низкий уровень возврата проблемных кредитов сдерживает прирост капитальных инвестиций, финансируемых через банковские займы, а медленные темпы прироста основного капитала в Украине мешают экономическому росту страны.

«Но, судя по всему, в НБУ этой проблемы просто не видят, предпочитая заниматься вместе с Минфином "строительством" пирамиды ОВГЗ, которая искусственно укрепляет курс гривни, что уже привело к серьезным потерям в экспорте, в бюджетной сфере», ‒ отметил Виктор Медведчук.

Также политик добавил, что кредитование реального сектора экономики сейчас критически мало. Банки предпочитают заниматься спекулятивными финансовыми операциями с ОВГЗ и депозитными сертификатами НБУ.

Виктор Медведчук также рассказал, что в Нацбанке возник серьезный конфликт между его правлением и Советом НБУ, который гораздо реалистичнее оценивает ситуацию.

«Пора бы и власти озаботиться происходящим в НБУ и навести порядок, в частности, в кадровых вопросах. И мировое лидерство Украины по доле проблемных/невозвратных кредитов – серьезный повод для этого», ‒ заключил политик.

Как сообщалось, ранее глава Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявлял, что «построение» сомнительных финансовых пирамид руководством Министерства финансов Украины и НБУ говорит о необходимости немедленно сменить руководство всех экономических и финансовых министерств и ведомств и как можно скорее сформировать правительство национального спасения.