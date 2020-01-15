Сьогодні, 15 січня, голова Державної податкової служби Сергій Верланов відвідав з робочим візитом ГУ ДПС в Одеській області, аби особисто розібратися в ситуації, що склалася в місцевій податковій та анонсувати початок роботи комісії, яка займатиметься всебічною перевіркою фактів, наведених у розслідуванні НАБУ. За його словами, перевірку керівного складу проведуть протягом місяця.

Про це інформує пресслужба ДПС України.

«Ми протягом місяця проведемо перевірку керівного складу, як по всій Україні, так і по Центральному апарату. Відповідно ще раз звернемося із запитом до правоохоронних органів, плануємо залучати і наші антикорупційні органи», - заявив очільник ДПС Сергій Верланов.

Голова ДПС окремо наголосив, що у податковій будуть суворо і безкомпромісно зупиняти будь-які спроби реанімувати старі корупційні схеми.

«Завдання Державної податкової служби – наповнення бюджету завдяки якісним і зручним для платників сервісам, ефективний контроль над сплатою податків. Хто не хоче, або не вміє цього робити, тому не місце в податковій службі», - зауважив Сергій Верланов та закликав податківців дбати про свою чесну репутацію.

Також Сергій Верланов повідомив, що за дорученням прем’єр-міністра Олексія Гончарука ДПС проведе переатестацію усіх працівників податкової служби до 1 липня цього року по всій Україні.

«Прем’єр-міністром була поставлена задача провести атестацію усіх працівників ДПС, які були переведені з ДФС. Протягом двох тижнів ми винесемо на розгляд уряду відповідні пропозиції. Одним з варіантів є внесення змін до Закону і проведення переатестації за прикладом Офісу прокуратури. Цей процес планується провести у скорочені терміни. Прем’єр-міністром Олексієм Гончаруком була поставлена задача зробити це до 1 липня 2020 року», - прокоментував головний податківець країни.

Крім цього, Сергій Верланов поінформував, що на цьому тижні у ДПС розпочне свою роботу анонімна антикорупційна гаряча лінія. Тож всі, хто матиме у своєму розпорядженні інформацію про незаконні дії співробітників податкової, матимуть можливість повідомити про відомі їм факти.

Додамо, після робочої наради очільник ДПС провів короткий брифінг з представникам ЗМІ, де він, зокрема, наголосив, що відсьогодні податкова служба Одеської області працює в штатному режимі.