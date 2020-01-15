В Украине, где уже шестой год идет война, где люди живут за чертой бедности, стать мэром города или депутатом местных советов могут только миллионеры. Именно такие нормы заложены в новый Избирательный кодекс.

Как передает Знай.юа, об этом пишет Николай Томенко на своей странице в Facebook. Наводим его слова без комментариев редакции.

″Только миллионеры могут быть городскими головами и депутатами местных советов в Украине?

Немного поутихло празднование "великого и исторического" нового Избирательного кодекса, принятого голосами партий Зеленского, Медведчука, Порошенко, Вакарчука,Тимошенко, Коломойского...

И вот эксперты начали анализировать это чудо избирательного законодательства.



Так вот, чтобы получить право участвовать в выборах Киевского городского головы необходимо внести денежный залог всего...

4 миллиона 140 тысяч 11 гривен и еще 4 миллиона 140 тысяч 11 гривен за список кандидатов в Киевсовет.



Для выборов во Львове -1 миллион 122 тысячи 723 грн для участия в выборах главы города и соответствующую сумму для горсовета;

2 миллиона 65 тысяч 466 гривен - для Харькова,

1 миллион 365 тысяч 908 гривен - для Одессы.

Для понимания абсурдности и неадекватности такого денежного залога напомню, что залог для регистрации кандидатом в президенты был 2 миллиона 500 тысяч!



Для парламентских партий это небольшая проблема. Хотя по инициативе команды "Рідної країни" и сокращено вдвое бюджетное финансирование парламентских партий, но почти 300 миллионов все же партии Зеленского, Порошенко, Медведчука,Тимошенко и Вакарчука получат. Поэтому для них все просто - за наши деньги они внесут миллионные залоги, а простому народу разрешено голосовать за миллионеров?



Итак, команда "Родной страны" требует с одной стороны отменить бюджетное финансирование партий, с другой - изменить денежный залог на адекватный.



Потому, что, как обещают все во время выборов:

закон и правила игры - одни для всех!"