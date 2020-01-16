Глава фракции решил рассказать то, о чем знает лично

В разгар скандала с якобы записями разговора премьера Алексея Гончарука, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, об отношениях между премьером и президентом Владимиром Зеленским

Арахамия утверждает, что опубликованные в сети аудиозаписи якобы разговора премьер-министра Алексея Гончарука с коллегами по Кабмину и руководством Нацбанка, в которых он нелестно высказывался о Зеленском, были сфабрикованы.

Такое заявление нардеп сделал в эфире телеканала "Наш".

При этом Арахамия не отрицает, что на аудио звучит голос Гончарука, однако утверждает, что была "склейка" разговора.

"Это просто нарезка каких-то фраз разных людей в разное время, чтобы сотворить сенсацию. ... Как я понимаю, это была "склейка" стратегической сессии по финстабильности, которая продолжалась три часа", - заявил он.

Глава фракции "Слуга народа" считает, что записи слив в Сеть кто-то, кто присуствовал на той стратегической сессии в Кибинете министров.

Также Арахамия обратил внимание на то, что на записи звучит, якобі Гончарук заявляет, что у Зеленского "пустота в голове". Нардеп отметил, что премьеру и президенту стоит разбираться в своих отношениях на едине.

Он также заявил, что знает, как на самом деле Гончарук относится к Зеленскому.

"Я не думаю, что у него (Гончарука - "Апостроф") такая позиция. Я много раз был на совещаниях, я вижу, как он уважает нашего президента, как они уважают друг друга. Если выдергивать из контекста, то потом могут быть "чудесные" нарезки", - сказал глава президентской фракции.

Напомним, «слуги народа» сцепились на заседании фракции из-за Гончарука: «дошло до…».

Как сообщала Politeka, появились фото скандального совещания с Гончаруком, все в сборе.

Также Politeka писала, что Гончарук признался во всем, появилась новая часть прослушки: «Ухандохали экономику, у нас нет планов».